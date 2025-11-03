TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,200 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,343 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,015%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,44%
TAUX MOYEN PONDERE 2,01%
A COMPARER A 2,011%
EN DATE DU 27/10/25
DATE DE REGLEMENT 05/11/25
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 497 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,737 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,030%
% SERVI AU PRIX LIMITE 51,31%
TAUX MOYEN PONDERE 2,029%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8308
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,984 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,055%
% SERVI AU PRIX LIMITE 39,10%
TAUX MOYEN PONDERE 2,05%
A COMPARER A 2,041%
EN DATE DU 27/10/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,609 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,060%
% SERVI AU PRIX LIMITE 59,34%
TAUX MOYEN PONDERE 2,059%
A COMPARER A 2,053%
EN DATE DU 27/10/25
DATE DE REGLEMENT
