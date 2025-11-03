 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 094,41
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 14:55

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,200 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 10,343 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,015%

% SERVI AU PRIX LIMITE 40,44%

TAUX MOYEN PONDERE 2,01%

A COMPARER A 2,011%

EN DATE DU 27/10/25

DATE DE REGLEMENT 05/11/25

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 497 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,737 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,030%

% SERVI AU PRIX LIMITE 51,31%

TAUX MOYEN PONDERE 2,029%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 8308

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,984 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,055%

% SERVI AU PRIX LIMITE 39,10%

TAUX MOYEN PONDERE 2,05%

A COMPARER A 2,041%

EN DATE DU 27/10/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,609 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,060%

% SERVI AU PRIX LIMITE 59,34%

TAUX MOYEN PONDERE 2,059%

A COMPARER A 2,053%

EN DATE DU 27/10/25

DATE DE REGLEMENT

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank