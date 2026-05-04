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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,396 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,304 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,225%

% SERVI AU PRIX LIMITE 58,93%

TAUX MOYEN PONDERE 2,219%

A COMPARER A 2,192%

EN DATE DU 27/04/26

DATE DE REGLEMENT 06/05/26

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,325 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,230%

% SERVI AU PRIX LIMITE 24,68%

TAUX MOYEN PONDERE 2,226%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 5396

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 10,244 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,480%

% SERVI AU PRIX LIMITE 87,64%

TAUX MOYEN PONDERE 2,476%

A COMPARER A 2,342%

EN DATE DU 27/04/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,759 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,675%

% SERVI AU PRIX LIMITE 34,52%

TAUX MOYEN PONDERE 2,67%

A COMPARER A 2,551%

EN DATE DU 27/04/26

DATE DE REGLEMENT

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