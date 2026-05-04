TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,396 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,304 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,225%
% SERVI AU PRIX LIMITE 58,93%
TAUX MOYEN PONDERE 2,219%
A COMPARER A 2,192%
EN DATE DU 27/04/26
DATE DE REGLEMENT 06/05/26
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,325 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,230%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,68%
TAUX MOYEN PONDERE 2,226%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 5396
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,244 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,480%
% SERVI AU PRIX LIMITE 87,64%
TAUX MOYEN PONDERE 2,476%
A COMPARER A 2,342%
EN DATE DU 27/04/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,759 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,675%
% SERVI AU PRIX LIMITE 34,52%
TAUX MOYEN PONDERE 2,67%
A COMPARER A 2,551%
EN DATE DU 27/04/26
DATE DE REGLEMENT
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