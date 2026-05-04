Wall Street sur la retenue avant de nouveaux résultats

Un opérateur à la Bourse de New York le 30 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en petite baisse lundi, entamant avec prudence une nouvelle semaine chargée en résultats d'entreprises, avec en toile de fond des incertitudes persistantes sur le Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,31% tandis que les indices Nasdaq (-0,01%) et S&P 500 (-0,02%) restaient proches de l'équilibre.

Nasdaq