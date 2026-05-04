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Le Teknival se vide petit à petit, encore plusieurs milliers de personnes sur place
information fournie par AFP 04/05/2026 à 13:50

Inspection d'une voiture d'un participant au Teknival à Cornusse, près de Bourges le 4 mai 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Inspection d'une voiture d'un participant au Teknival à Cornusse, près de Bourges le 4 mai 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Bien que la musique résonne encore lundi, les milliers de participants toujours présents au Teknival près de Bourges quittent progressivement le terrain militaire investi depuis vendredi, en étant systématiquement verbalisés par les gendarmes.

"8000 personnes au maximum" se trouvaient encore sur le site lundi aux environs de 10H du matin, selon la préfecture du Cher.

Si certaines scènes ont été démontées, plusieurs systèmes son sont encore sur pieds et la musique résonne toujours lundi, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Après une "pause", "la musique a été réactivée à 6h ce matin", a expliqué dans la matinée la maire de Cornusse, Edith Raquin.

Sous un ciel gris, avec un sol rendu boueux par la pluie, un nettoyage du site a été entrepris par les participants et des bennes apportées sur les lieux.

"C'est de l'autogestion, c'est un peu à chaque free party, on laisse le terrain propre. C'est une règle commune", a affirmé lundi à l'AFP un participant.

Un important dispositif de gendarmerie est déployé tout autour du terrain, avec 19 points de contrôle.

"19.636 contrôles ont été opérés à la date de lundi 4 mai, 6h du matin", a précisé la préfecture dans son point de situation lundi matin, évoquant aussi 8776 véhicules contrôlés, 3578 PV, 9 interpellations et cinq gardes à vue.

87 personnes ont été prises en charge par les services de secours, dont quatre en urgence absolue, selon la même source.

- Amendes -

"On a quitté la fête à 6h00, on espérait trouver une issue libre, mais non, il n'y avait aucune sortie possible sans prendre d'amende. Ils nous l'ont même mise deux fois. On attend de les recevoir et on va les contester", a expliqué à l'AFP un participant, ingénieur habitué des free parties, qui rentrait lundi matin dans le Var.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, qui a rencontré pendant le weekend agriculteurs, riverains et élus locaux, a affirmé que "tous ceux qui sortent de ce Teknival" seraient "verbalisés à double titre", pour avoir pénétré sur un terrain militaire et avoir participé à un rassemblement illégal.

Entre 17.000 et 40.000 personnes ont participé depuis vendredi à cette free party organisée sur un terrain militaire près de Bourges, ville natale de Laurent Nuñez.

Les organisateurs entendaient ainsi protester contre des textes législatifs visant à durcir les sanctions contre les organisateurs de free parties et leurs participants, qui passeraient de la simple contravention au délit.

Des rassemblements sont prévus les 30 mai, 6 et 13 juin dans plusieurs villes dont Paris, pour dénoncer notamment une proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale mais pas encore examinée au Sénat.

La préfecture du Cher avait alerté depuis le début de l'événement sur le danger lié à la présence de munitions non explosées dans certaines zones de cet immense champ de tir de la direction générale de l'armement (DGA), utilisé depuis plus d'un siècle. Deux obus ont été découverts au cours du week-end à proximité du rassemblement, nécessitant l'intervention des démineurs de la DGA, selon les autorités.

La préfecture du Cher a annoncé lundi matin la "reprise progressive" de l'activité de la DGA Techniques terrestres avec des essais "sans danger pour les festivaliers encore présents". "Des détonations pourraient être entendues par les personnes présentes sur place", a-t-elle prévenu.

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