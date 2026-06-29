TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,100 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,578 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,385%
% SERVI AU PRIX LIMITE 47,20%
TAUX MOYEN PONDERE 2,377%
A COMPARER A 2,388%
EN DATE DU 22/06/26
DATE DE REGLEMENT 01/07/26
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 495 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,038 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,365%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,361%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 4504
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,138 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,490%
% SERVI AU PRIX LIMITE 15,13%
TAUX MOYEN PONDERE 2,483%
A COMPARER A 2,481%
EN DATE DU 22/06/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,697 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,478 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,580%
% SERVI AU PRIX LIMITE 96,26%
TAUX MOYEN PONDERE 2,579%
A COMPARER A 2,640%
EN DATE DU 22/06/26
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer