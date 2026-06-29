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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,100 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,578 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,385%

% SERVI AU PRIX LIMITE 47,20%

TAUX MOYEN PONDERE 2,377%

A COMPARER A 2,388%

EN DATE DU 22/06/26

DATE DE REGLEMENT 01/07/26

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 495 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,038 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,365%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,361%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 4504

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,138 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,490%

% SERVI AU PRIX LIMITE 15,13%

TAUX MOYEN PONDERE 2,483%

A COMPARER A 2,481%

EN DATE DU 22/06/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,697 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,478 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,580%

% SERVI AU PRIX LIMITE 96,26%

TAUX MOYEN PONDERE 2,579%

A COMPARER A 2,640%

EN DATE DU 22/06/26

DATE DE REGLEMENT

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