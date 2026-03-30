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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,400 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,964 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,250%

% SERVI AU PRIX LIMITE 21,31%

TAUX MOYEN PONDERE 2,238%

A COMPARER A 2,226%

EN DATE DU 23/03/26

DATE DE REGLEMENT 09/04/26

BTF 17 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 598 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,552 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,270%

% SERVI AU PRIX LIMITE 22,65%

TAUX MOYEN PONDERE 2,263%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 8729

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,699 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,276 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,415%

% SERVI AU PRIX LIMITE 33,90%

TAUX MOYEN PONDERE 2,407%

A COMPARER A 2,412%

EN DATE DU 23/03/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,210 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,665%

% SERVI AU PRIX LIMITE 49,53%

TAUX MOYEN PONDERE 2,66%

A COMPARER A 2,585%

EN DATE DU 23/03/26

DATE DE REGLEMENT

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