TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,400 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,964 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,250%
% SERVI AU PRIX LIMITE 21,31%
TAUX MOYEN PONDERE 2,238%
A COMPARER A 2,226%
EN DATE DU 23/03/26
DATE DE REGLEMENT 09/04/26
BTF 17 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 598 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,552 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,270%
% SERVI AU PRIX LIMITE 22,65%
TAUX MOYEN PONDERE 2,263%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8729
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,699 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,276 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,415%
% SERVI AU PRIX LIMITE 33,90%
TAUX MOYEN PONDERE 2,407%
A COMPARER A 2,412%
EN DATE DU 23/03/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,210 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,665%
% SERVI AU PRIX LIMITE 49,53%
TAUX MOYEN PONDERE 2,66%
A COMPARER A 2,585%
EN DATE DU 23/03/26
DATE DE REGLEMENT
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