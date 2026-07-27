TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 11 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,315 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,370%
% SERVI AU PRIX LIMITE 54,29%
TAUX MOYEN PONDERE 2,363%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 29/07/26
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,099 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 12,218 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,425%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,42%
TAUX MOYEN PONDERE 2,424%
A COMPARER A 2,437%
EN DATE DU 20/07/26
DATE DE REGLEMENT 10456
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,195 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,590%
% SERVI AU PRIX LIMITE 87,38%
TAUX MOYEN PONDERE 2,587%
A COMPARER A 2,554%
EN DATE DU 20/07/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,098 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,300 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,755%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,31%
TAUX MOYEN PONDERE 2,753%
A COMPARER A 2,749%
EN DATE DU 20/07/26
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer