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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 14:53
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Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 11 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,315 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,370%

% SERVI AU PRIX LIMITE 54,29%

TAUX MOYEN PONDERE 2,363%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 29/07/26

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,099 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 12,218 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,425%

% SERVI AU PRIX LIMITE 76,42%

TAUX MOYEN PONDERE 2,424%

A COMPARER A 2,437%

EN DATE DU 20/07/26

DATE DE REGLEMENT 10456

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,195 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,590%

% SERVI AU PRIX LIMITE 87,38%

TAUX MOYEN PONDERE 2,587%

A COMPARER A 2,554%

EN DATE DU 20/07/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,098 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,300 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,755%

% SERVI AU PRIX LIMITE 72,31%

TAUX MOYEN PONDERE 2,753%

A COMPARER A 2,749%

EN DATE DU 20/07/26

DATE DE REGLEMENT

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