TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 11 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,255 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,400%
% SERVI AU PRIX LIMITE 73,68%
TAUX MOYEN PONDERE 2,399%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 19/08/26
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,505 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,490%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,72%
TAUX MOYEN PONDERE 2,484%
A COMPARER A 2,448%
EN DATE DU 10/08/26
DATE DE REGLEMENT 6498
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,697 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,888 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,615%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,14%
TAUX MOYEN PONDERE 2,608%
A COMPARER A 2,579%
EN DATE DU 10/08/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,418 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,785%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,71%
TAUX MOYEN PONDERE 2,781%
A COMPARER A 2,752%
EN DATE DU 10/08/26
DATE DE REGLEMENT
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