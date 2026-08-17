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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 14:53
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Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 11 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,255 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,400%

% SERVI AU PRIX LIMITE 73,68%

TAUX MOYEN PONDERE 2,399%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 19/08/26

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 10,505 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,490%

% SERVI AU PRIX LIMITE 24,72%

TAUX MOYEN PONDERE 2,484%

A COMPARER A 2,448%

EN DATE DU 10/08/26

DATE DE REGLEMENT 6498

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,697 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,888 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,615%

% SERVI AU PRIX LIMITE 52,14%

TAUX MOYEN PONDERE 2,608%

A COMPARER A 2,579%

EN DATE DU 10/08/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,418 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,785%

% SERVI AU PRIX LIMITE 76,71%

TAUX MOYEN PONDERE 2,781%

A COMPARER A 2,752%

EN DATE DU 10/08/26

DATE DE REGLEMENT

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