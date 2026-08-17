Jefferies toujours positif sur RTX après le contrat historique

RTX Corporation bouge peu à Wall Street ( 0,53%, à 224,16 dollars), malgré un contrat historique remporté par sa filiale Raytheon en vue d'accélérer la production de missiles de croisière Tomahawk destinés à l'US Navy.

Le montant du contrat s'élève à 22,9 milliards de dollars sur une période pluriannuelle. Cet accord fait suite aux accords historiques conclus entre Raytheon et le ministère de la Guerre et soutient la montée en puissance de la production annuelle à plus de 1 000 missiles Tomahawk ainsi que le soutien associé, garantissant un approvisionnement stable et prévisible pour la Navy et ses alliés.

RTX a lourdement investi ces dernières années pour accélérer la production de Tomahawk et d'autres munitions critiques, livrant trois fois plus de Tomahawks au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025. Grâce à ce contrat, RTX va augmenter ses capacités et collaborer étroitement avec des centaines de PME et ETI partenaires à travers tout le pays afin d'accroître rapidement sa production pour répondre aux besoins à long terme.

Jefferies indique que le marché des missiles de croisière est de plus en plus concurrentiel et que le Tomahawk de RTX fait face à plusieurs systèmes haut de gamme produits par de grands groupes de défense traditionnels comme les JASSM et LRSAM de Lockheed Martin. La banque d'investissement américaine ajoute qu'en plus, de nouveaux programmes à bas coûts et conçus pour être produits en nombre émergent également. Il y a notamment le Barracuda d'Anduril.

Les analystes rappellent que Raytheon a connu une croissance organique de 18% au deuxième trimestre, à 8,27 milliards de dollars, soutenue par la hausse des volumes dans les systèmes de défense terrestre et aérienne, notamment Patriot et GEM-T, ainsi que par l'augmentation des ventes de munitions navales, dont les missiles Standard.

Pour l'ensemble de l'année, Jefferies table sur une croissance organique de 9,8%, à 30,8 milliards de dollars. Le carnet de commandes de Raytheon s'élevait à 86 milliards d'euros à la fin du deuxième trimestre, en hausse de 21% sur l'année. Les analystes sont toujours à l'achat du titre RTX, avec une cible de cours à 250 dollars.