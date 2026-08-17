La plateforme de financement participatif Tudigo placé en redressement judiciaire

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

La plateforme de financement participatif française Tudigo a été placée début août en procédure de redressement judiciaire, victime du net ralentissement du secteur depuis quelques années.

L'ouverture de la procédure a été ordonnée "le 5 août" par le tribunal de commerce de Bordeaux, après une cessation des paiements constatée "le 31 juillet 2026" selon le jugement publié durant le week-end.

Dans un communiqué publié sur son site, l'entreprise, fondée en 2015 sous le nom de Bulb in Town, se dit victime d'un "retournement du marché sur lequel opère Tudigo qui a contribué à la fragilisation de l'organisation de la société", après une "période d'hyper croissance".

S'est ajoutée "une période de crise de gouvernance interne, apparue à l'automne 2024, qui a durablement affecté l'organisation de la société", a-t-elle encore expliqué, sans donner plus de précision.

Popularisé depuis une dizaine d'années en France, le financement participatif, ou "crowdfunding", lève des fonds via des plateformes en ligne auprès de particuliers, sous la forme de dons, de prêts ou d'investissements, pour financer des objectifs variés.

Le secteur a profité d'années fastes au début de la décennie, porté par des taux d'intérêt bas ayant facilité les capacités de financement des entreprises. Mais la brutale remontée des taux à partir de 2022 a mis un coup d'arrêt à sa dynamique.

Tudigo a jusqu'au 14 septembre pour trouver un repreneur et les offres seront examinées par le tribunal le 30 septembre.

Concernant les fonds des investisseurs, Tudigo explique qu'ils sont conservés sur "des comptes ségrégués", c'est-à-dire séparés soit "du véhicule d'investissement" des projets en question, soit "dans les livres du prestataire de services de paiement Lemonway".

Ils "ne transitent pas sur [ses] comptes" et "ne sont donc pas concernés par la procédure de redressement judiciaire", a-t-il assuré.

Toutefois, "le reversement des fonds" pourra "être soumis à certains délais en raison du fait que désormais, tout reversement est subordonné à l'autorisation préalable de l'administrateur judiciaire".

Tudigo revendique "plus de 200 millions d'euros investis" sur sa plateforme depuis sa création, "300 levées de fonds" et "25.000 investisseurs".