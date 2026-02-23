TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,197 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,940 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,010%
% SERVI AU PRIX LIMITE 59,37%
TAUX MOYEN PONDERE 2,008%
A COMPARER A 2,004%
EN DATE DU 16/02/26
DATE DE REGLEMENT 25/02/26
BTF 24 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,155 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,030%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,68%
TAUX MOYEN PONDERE 2,027%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 9644
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,893 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,752 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,040%
% SERVI AU PRIX LIMITE 15,40%
TAUX MOYEN PONDERE 2,034%
A COMPARER A 2,026%
EN DATE DU 16/02/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,527 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,060%
% SERVI AU PRIX LIMITE 28,10%
TAUX MOYEN PONDERE 2,055%
A COMPARER A 2,040%
EN DATE DU 16/02/26
DATE DE REGLEMENT
