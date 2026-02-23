 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,197 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,940 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,010%

% SERVI AU PRIX LIMITE 59,37%

TAUX MOYEN PONDERE 2,008%

A COMPARER A 2,004%

EN DATE DU 16/02/26

DATE DE REGLEMENT 25/02/26

BTF 24 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,155 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,030%

% SERVI AU PRIX LIMITE 50,68%

TAUX MOYEN PONDERE 2,027%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 9644

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,893 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,752 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,040%

% SERVI AU PRIX LIMITE 15,40%

TAUX MOYEN PONDERE 2,034%

A COMPARER A 2,026%

EN DATE DU 16/02/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,527 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,060%

% SERVI AU PRIX LIMITE 28,10%

TAUX MOYEN PONDERE 2,055%

A COMPARER A 2,040%

EN DATE DU 16/02/26

DATE DE REGLEMENT

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Parlement français débat et vote deux motions de censure contre le gouvernement français
    RN et LFI déposent une motion de censure contre la programmation pluriannuelle de l'énergie
    information fournie par Reuters 23.02.2026 15:49 

    Le Rassemblement national (RN) ‌et la France insoumise (LFI) ont annoncé chacun lundi le ​dépôt d'une motion de censure du gouvernement pour protester contre la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) adoptée plus tôt ce mois-ci par ​décret. Une PPE fixe ... Lire la suite

  • Une enseigne de Wall Street est photographiée à l'extérieur du New York Stock Exchange à New York
    Wall Street ouvre en baisse avec l'incertitude douanière
    information fournie par Reuters 23.02.2026 15:47 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse lundi, alors que les investisseurs sont déstabilisés par le regain d'incertitude après l'annonce par ​Donald Trump de nouvelles surtaxes de 15%, à la suite d'une décision de la Cour suprême invalidant les droits de douane ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Risque de correction sous les résistances
    GE AEROSPACE : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 23.02.2026 15:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Un écran de données à la Bourse de New York, le 13 février 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre sans entrain avec le retour des questions commerciales
    information fournie par AFP 23.02.2026 15:37 

    La Bourse de New York a ouvert en petite baisse lundi, rattrapée par les doutes sur la politique commerciale américaine après la décision vendredi de la Cour suprême des Etats-Unis d'invalider une grande partie des droits de douane de Donald Trump. Dans les premiers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank