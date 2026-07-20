 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,096 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,338 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,440%

% SERVI AU PRIX LIMITE 97,63%

TAUX MOYEN PONDERE 2,437%

A COMPARER A 2,410%

EN DATE DU 13/07/26

DATE DE REGLEMENT 22/07/26

BTF 23 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,780 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,525%

% SERVI AU PRIX LIMITE 40,50%

TAUX MOYEN PONDERE 2,523%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 8074

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,896 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,560 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,555%

% SERVI AU PRIX LIMITE 89,66%

TAUX MOYEN PONDERE 2,554%

A COMPARER A 2,540%

EN DATE DU 13/07/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,990 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,475 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,750%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,749%

A COMPARER A 2,701%

EN DATE DU 13/07/26

DATE DE REGLEMENT

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 345,33 +0,08%
2CRSI
26,24 +1,08%
Pétrole Brent
88,09 +3,81%
VALERIO THER. (EX...
0,732 +20,00%
SOITEC
87 -0,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank