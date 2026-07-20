TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,096 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,338 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,440%
% SERVI AU PRIX LIMITE 97,63%
TAUX MOYEN PONDERE 2,437%
A COMPARER A 2,410%
EN DATE DU 13/07/26
DATE DE REGLEMENT 22/07/26
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,780 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,525%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,50%
TAUX MOYEN PONDERE 2,523%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8074
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,896 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,560 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,555%
% SERVI AU PRIX LIMITE 89,66%
TAUX MOYEN PONDERE 2,554%
A COMPARER A 2,540%
EN DATE DU 13/07/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,990 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,475 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,750%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,749%
A COMPARER A 2,701%
EN DATE DU 13/07/26
DATE DE REGLEMENT
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