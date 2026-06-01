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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 14:55

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 12 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,243 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,255%

% SERVI AU PRIX LIMITE 36,67%

TAUX MOYEN PONDERE 2,254%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 03/06/26

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,199 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,967 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,295%

% SERVI AU PRIX LIMITE 35,28%

TAUX MOYEN PONDERE 2,289%

A COMPARER A 2,277%

EN DATE DU 26/05/26

DATE DE REGLEMENT 4272

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,099 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,759 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,445%

% SERVI AU PRIX LIMITE 42,69%

TAUX MOYEN PONDERE 2,44%

A COMPARER A 2,385%

EN DATE DU 26/05/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,198 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,847 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,595%

% SERVI AU PRIX LIMITE 21,34%

TAUX MOYEN PONDERE 2,588%

A COMPARER A 2,577%

EN DATE DU 26/05/26

DATE DE REGLEMENT

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