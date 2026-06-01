TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,243 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,255%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,67%
TAUX MOYEN PONDERE 2,254%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 03/06/26
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,199 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,967 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,295%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,28%
TAUX MOYEN PONDERE 2,289%
A COMPARER A 2,277%
EN DATE DU 26/05/26
DATE DE REGLEMENT 4272
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,099 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,759 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,445%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,69%
TAUX MOYEN PONDERE 2,44%
A COMPARER A 2,385%
EN DATE DU 26/05/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,198 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,847 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,595%
% SERVI AU PRIX LIMITE 21,34%
TAUX MOYEN PONDERE 2,588%
A COMPARER A 2,577%
EN DATE DU 26/05/26
DATE DE REGLEMENT
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