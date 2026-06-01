Nvidia entre sur le marché des processeurs PC avec l'architecture Arm

Nvidia a dévoilé au salon Computex son nouveau processeur N1X, développé avec Microsoft pour équiper une nouvelle génération d'ordinateurs Windows orientés intelligence artificielle. La puce sera intégrée au superchip RTX Spark, attendu à l'automne dans des modèles commercialisés par Microsoft, Dell, HP, ASUS, Lenovo et MSI. Jensen Huang estime que cette évolution représente une transformation comparable à celle qui a fait émerger le smartphone et marque le début d'une refonte profonde de l'informatique personnelle autour de l'IA.

Le RTX Spark combine un processeur graphique Blackwell et le processeur central N1X basé sur l'architecture Arm, conçu avec MediaTek et doté de 128 gigaoctets de mémoire unifiée. Nvidia prévoit le lancement de plus de 30 ordinateurs portables et d'une dizaine de PC de bureau reposant sur cette plateforme. Le groupe cible en priorité les créateurs de contenu, les développeurs d'IA et les joueurs, avec des machines haut de gamme misant sur la performance et l'efficacité énergétique face aux architectures x86 dominées par Intel et AMD.

Parallèlement, Nvidia a annoncé le passage en production à grande échelle du processeur Vera destiné aux centres de données. Utilisé notamment par OpenAI, Anthropic, xAI, Oracle ou CoreWeave, il permettrait de générer des jetons d'IA 1,8 fois plus rapidement que les processeurs x86 actuels. Avec cette offensive simultanée dans les PC et les serveurs, Nvidia cherche à étendre son influence bien au-delà des seuls accélérateurs graphiques qui ont fait son succès dans l'intelligence artificielle.