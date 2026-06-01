Le suédois Scania va investir à Angers pour produire des poids lourds électriques

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Le constructeur suédois de camions Scania (groupe Volkswagen) va investir 70 millions d'euros dans son usine d'Angers pour produire des camions électriques, a annoncé le gouvernement lundi dans le cadre du sommet Choose France, secteur qui pèse moins de 5% des ventes de poids lourds en France actuellement.

Le site de Scania d’Angers (près de 1.500 salariés) produit 20.000 à 30.000 poids lourds par an et cette diversification pourrait créer plusieurs centaines d’emplois par an, ont précisé Philippe Tabarot, ministre des Transports, et Sébastien Martin, ministre délégué à l’Industrie, dans un communiqué.

La France est en retard dans l'électrification des poids lourds par rapport aux autres grands marchés européens: les camions électriques (plus de 3,5 tonnes) ne représentaient au premier trimestre que 4,9% des ventes de poids lourds neufs (552 sur 11.185) contre 17% aux Pays-Bas et 7% en Allemagne, et 4,4% dans l'ensemble de l'Union européenne, selon les chiffres de l'ACEA (Association européenne des constructeurs).

En 2025 n'ont été immatriculés en France que 900 poids lourds électriques, sur un parc roulant de 600.000 véhicules.

Mais leur part néanmoins progresse: les ventes de camions électriques ont bondi de 40% au premier trimestre sur un an dans l'UE, à 3.599 unités, dont +66% en France (552 unités) et +59% en Allemagne (1.387).

Afin d’accélérer cette dynamique, le gouvernement a annoncé le 10 avril une hausse, à partir du 1er juin, des aides à l'achat pour les camions électriques, qui atteindront jusqu’à 100.000 euros pour les véhicules les plus lourds, contre 60.000 euros auparavant.

Soit environ le tiers du prix d'achat, sachant qu'un poids lourd électrique coûte de l'ordre de 300.000 euros contre 100.000 euros pour un poids lourd thermique.

Le gouvernement a aussi annoncé le 17 avril un objectif de déploiement de 8.000 points de recharge pour les poids lourds dans le dix ans, avec l'équipement de "près de 560 aires" de service ou de repos sur autoroute.

L'Union européenne prévoit 90% de poids lourds électriques pour 2040, mais cet objectif européen est en discussion, car jugé trop ambitieux par les constructeurs.