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Le Royaume-Uni signe une nouvelle commande de missiles Thales pour neutraliser des drones
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 15:25

Logo de Thalès à Brest

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‌Le Royaume-Uni a annoncé ​avoir signé de nouveaux contrats d'une valeur de 36 millions de ​livres sterling (41,62 millions d'euros) avec l'entreprise ​de défense Thales ⁠pour la fourniture de ‌centaines de missiles légers polyvalents destinés aux forces armées ​du ‌pays.

Ce type de missile ⁠est utilisé par les forces britanniques pour abattre des drones ⁠au ‌Moyen-Orient depuis le début de ⁠la guerre en Iran.

Le ‌ministre de la ⁠Défense, John Healey, a déclaré ⁠dans un ‌communiqué que ces missiles "continueront à ​renforcer la ‌sécurité du Royaume-Uni et de ses partenaires ​au Moyen-Orient et au-delà".

Le ministère de la ⁠Défense a précisé que les livraisons commenceraient dans les mois à venir.

(Reportage Sam Tabahriti, version française Elena Smirnova, édité par ​Blandine Hénault)

Guerre en Iran

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1 commentaire

  • 15:35

    Cet article vient de confirmer que les britannique sont bel et bien des cobelligerants dans cette guerre, et que ces missiles vont en fait servir à protéger les israélites. Tout cela aux du contribuable britannique. Mais bon, on n'est plus à ça près. La France et l'Allemagne font pareil.

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