TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,198 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,760 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,980%
% SERVI AU PRIX LIMITE 13,04%
TAUX MOYEN PONDERE 1,974%
A COMPARER A 1,963%
EN DATE DU 18/08/25
DATE DE REGLEMENT 27/08/25
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,155 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,965%
% SERVI AU PRIX LIMITE 44,87%
TAUX MOYEN PONDERE 1,963%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8763
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,641 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,000%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,86%
TAUX MOYEN PONDERE 1,995%
A COMPARER A 1,973%
EN DATE DU 18/08/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,730 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,000%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,08%
TAUX MOYEN PONDERE 1,994%
A COMPARER A 1,980%
EN DATE DU 18/08/25
DATE DE REGLEMENT
