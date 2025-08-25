 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 938,65
-0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,198 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,760 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,980%

% SERVI AU PRIX LIMITE 13,04%

TAUX MOYEN PONDERE 1,974%

A COMPARER A 1,963%

EN DATE DU 18/08/25

DATE DE REGLEMENT 27/08/25

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,155 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,965%

% SERVI AU PRIX LIMITE 44,87%

TAUX MOYEN PONDERE 1,963%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 8763

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,641 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,000%

% SERVI AU PRIX LIMITE 55,86%

TAUX MOYEN PONDERE 1,995%

A COMPARER A 1,973%

EN DATE DU 18/08/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,730 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,000%

% SERVI AU PRIX LIMITE 30,08%

TAUX MOYEN PONDERE 1,994%

A COMPARER A 1,980%

EN DATE DU 18/08/25

DATE DE REGLEMENT

