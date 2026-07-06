TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,298 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,993 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,380%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,82%
TAUX MOYEN PONDERE 2,374%
A COMPARER A 2,377%
EN DATE DU 29/06/26
DATE DE REGLEMENT 08/07/26
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,897 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,448 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,460%
% SERVI AU PRIX LIMITE 34,34%
TAUX MOYEN PONDERE 2,455%
A COMPARER A 2,483%
EN DATE DU 29/06/26
DATE DE REGLEMENT 8091
BTF 45 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 390 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,715 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,525%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,517%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,625 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,550%
% SERVI AU PRIX LIMITE 62,11%
TAUX MOYEN PONDERE 2,548%
A COMPARER A 2,579%
EN DATE DU 29/06/26
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer