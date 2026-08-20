TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/29
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 2,720 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 9,966 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,76%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,17%
A COMPARER A 3,04%
EN DATE DU 16/07/26
DATE DE REGLEMENT 24/08/26
OAT
MATURITE 25/02/31
COUPON 2,70%
VOLUME ADJUGE 3,165 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 11,353 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,22%
% SERVI AU PRIX LIMITE 13,36%
TAUX MOYEN PONDERE 3,37%
A COMPARER A 3,03%
EN DATE DU 16/04/26
DATE DE REGLEMENT 24/08/26
OAT
MATURITE 25/02/32
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 4,315 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,469 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,67%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,52%
A COMPARER A 3,35%
EN DATE DU 16/07/26
DATE DE REGLEMENT 24/08/26
OAT
MATURITE 25/11/34
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 2,300 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,195 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,85%
% SERVI AU PRIX LIMITE 53,57%
TAUX MOYEN PONDERE 3,88%
A COMPARER A 3,45%
EN DATE DU 18/06/26
DATE DE REGLEMENT 24/08/26
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