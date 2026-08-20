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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 10:59
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Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 24/09/29

COUPON 2,40%

VOLUME ADJUGE 2,720 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 9,966 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 97,76%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,17%

A COMPARER A 3,04%

EN DATE DU 16/07/26

DATE DE REGLEMENT 24/08/26

OAT

MATURITE 25/02/31

COUPON 2,70%

VOLUME ADJUGE 3,165 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 11,353 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 97,22%

% SERVI AU PRIX LIMITE 13,36%

TAUX MOYEN PONDERE 3,37%

A COMPARER A 3,03%

EN DATE DU 16/04/26

DATE DE REGLEMENT 24/08/26

OAT

MATURITE 25/02/32

COUPON 3,25%

VOLUME ADJUGE 4,315 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 12,469 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,67%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,52%

A COMPARER A 3,35%

EN DATE DU 16/07/26

DATE DE REGLEMENT 24/08/26

OAT

MATURITE 25/11/34

COUPON 3,00%

VOLUME ADJUGE 2,300 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,195 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 93,85%

% SERVI AU PRIX LIMITE 53,57%

TAUX MOYEN PONDERE 3,88%

A COMPARER A 3,45%

EN DATE DU 18/06/26

DATE DE REGLEMENT 24/08/26

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