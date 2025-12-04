TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/04/35
COUPON 4,75%
VOLUME ADJUGE 1,787 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,063 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 110,82%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,38%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/12/25
OAT
MATURITE 25/05/40
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 1,604 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,644 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 63,04%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,89%
A COMPARER A 3,70%
EN DATE DU 07/08/25
DATE DE REGLEMENT 08/12/25
OAT
MATURITE 25/04/41
COUPON 4,50%
VOLUME ADJUGE 841 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,722 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 106,92%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,89%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/12/25
OAT
MATURITE 25/05/55
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 831 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,928 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 81,60%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,37%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/12/25
