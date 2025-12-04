 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 10:57

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/04/35

COUPON 4,75%

VOLUME ADJUGE 1,787 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 4,063 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 110,82%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,38%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 08/12/25

OAT

MATURITE 25/05/40

COUPON 0,50%

VOLUME ADJUGE 1,604 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 3,644 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 63,04%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,89%

A COMPARER A 3,70%

EN DATE DU 07/08/25

DATE DE REGLEMENT 08/12/25

OAT

MATURITE 25/04/41

COUPON 4,50%

VOLUME ADJUGE 841 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 2,722 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 106,92%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,89%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 08/12/25

OAT

MATURITE 25/05/55

COUPON 3,25%

VOLUME ADJUGE 831 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 2,928 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 81,60%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,37%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 08/12/25

