Les paris de Salesforce en matière d'IA devraient porter leurs fruits grâce à la montée en puissance d'Agentforce

4 décembre - ** Le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N a relevé ses estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 mercredi, citant la forte demande des entreprises pour sa plateforme d'agent d'intelligence artificielle

** Les actions augmentent de 2,2 % à 243,9 $ avant la mise sur le marché

AGENTS EN JEU

** Barclays ("surpondérer", PT: $330) voit un tournant à venir, grâce à la dynamique croissante d'Agentforce et de Data Cloud AI, qui devrait augmenter les réservations et se répercuter sur les indicateurs de croissance clés et les revenus d'abonnement au fil du temps

** Raymond James ("strong buy", PT: $375) déclare que la forte dynamique d'Agentforce et l'amélioration de la demande, combinées à une exécution disciplinée, renforcent la confiance dans l'accélération de la croissance à venir

** J.P. Morgan ("overweight", PT: $365) déclare que le CRM reste dans une phase de transition avec des améliorations internes qui peuvent ne pas se refléter immédiatement dans les métriques, mais attend des progrès plus clairs au second semestre de la prochaine année fiscale

** Jefferies ("buy", PT: $375) déclare qu'Agentforce gagne du terrain tandis que les ventes et les services de base restent stables et que MuleSoft et Tableau (produits CRM clés) pourraient se redresser au cours de l'exercice 27 grâce aux mises à jour de produits et aux synergies d'Informatica