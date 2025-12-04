 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 113,71
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les paris de Salesforce en matière d'IA devraient porter leurs fruits grâce à la montée en puissance d'Agentforce
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 11:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N a relevé ses estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 mercredi, citant la forte demande des entreprises pour sa plateforme d'agent d'intelligence artificielle

** Les actions augmentent de 2,2 % à 243,9 $ avant la mise sur le marché

AGENTS EN JEU

** Barclays ("surpondérer", PT: $330) voit un tournant à venir, grâce à la dynamique croissante d'Agentforce et de Data Cloud AI, qui devrait augmenter les réservations et se répercuter sur les indicateurs de croissance clés et les revenus d'abonnement au fil du temps

** Raymond James ("strong buy", PT: $375) déclare que la forte dynamique d'Agentforce et l'amélioration de la demande, combinées à une exécution disciplinée, renforcent la confiance dans l'accélération de la croissance à venir

** J.P. Morgan ("overweight", PT: $365) déclare que le CRM reste dans une phase de transition avec des améliorations internes qui peuvent ne pas se refléter immédiatement dans les métriques, mais attend des progrès plus clairs au second semestre de la prochaine année fiscale

** Jefferies ("buy", PT: $375) déclare qu'Agentforce gagne du terrain tandis que les ventes et les services de base restent stables et que MuleSoft et Tableau (produits CRM clés) pourraient se redresser au cours de l'exercice 27 grâce aux mises à jour de produits et aux synergies d'Informatica

Valeurs associées

SALESFORCE
238,610 USD NYSE +1,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/12/2025 à 11:19:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'UE a lancé une enquête sur le géant américain de la tech Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Concurrence: Meta ciblé par une enquête de Bruxelles sur les fonctions IA dans WhatsApp
    information fournie par AFP 04.12.2025 11:38 

    L'UE a lancé jeudi une enquête sur le géant américain de la tech Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie. La Commission européenne ... Lire la suite

  • Dans les ruines de Daraya, près de Damas, la vie a repris. Le 29 octobre 2025 ( AFP / LOUAI BESHARA )
    Pour les exilés syriens de retour, voir Daraya et rebâtir
    information fournie par AFP 04.12.2025 11:16 

    Comme un fantôme dans la nuit, l'artiste Bilal Shorba, surnommé le Banksy syrien, se faufilait dans les décombres de Daraya pour peindre ses graffitis, priant pour ne pas être touché par un bombardement. De retour d'exil, l’ex-rebelle n'en revient pas. Dans cette ... Lire la suite

  • Des clients font la queue en attendant l'ouverture de la boutique principale du groupe de luxe français Hermès à Paris
    Zone euro-Les ventes au détail restent stables en octobre
    information fournie par Reuters 04.12.2025 11:12 

    Les ventes au détail dans la zone euro sont restées stables d'un mois sur l'autre en octobre, conformément aux attentes, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les ventes au détail dans les 20 pays partageant ... Lire la suite

  • Les enseignes de NIS et Gazprom à Belgrade le 9 octobre 2025. ( AFP / Andrej ISAKOVIC )
    L'économie serbe menacée par la fermeture de la seule raffinerie du pays
    information fournie par AFP 04.12.2025 11:11 

    La mise à l'arrêt depuis mardi de la seule raffinerie de Serbie pourrait avoir des conséquences pendant plusieurs années, mettre en péril des milliers d'emplois et priver l'Etat d'importantes recettes, mettent en garde plusieurs experts interrogés par l'AFP. Depuis ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank