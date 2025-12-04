Brevo, spécialiste français du marketing automatisé, lève 500 millions d'euros et devient une licorne

Armand Thiberge, alors PDG de l'entreprise Solarinblue, à Sète, le 17 mars 2023. ( AFP / PASCAL GUYOT )

La start-up française Brevo, spécialiste de l'automatisation des communications entre les PME/TPE et leurs clients, a annoncé jeudi une levée de fonds de 500 millions d'euros, qui pousse sa valorisation au-delà du milliard de dollars et fait d'elle une nouvelle licorne française.

Les licornes sont des sociétés du secteur technologique en croissance rapide dont la valorisation dépasse le seuil d'un milliard de dollars.

Brevo a bouclé fin novembre un tour de table à l'issue duquel le fonds américain General Atlantic et le britannique Oakley Capital ont chacun pris 25% de son capital contre 250 millions d'euros d'argent frais, pour un total de 500 millions d'euros.

A l'issue de cette opération, le management et les salariés deviennent le premier actionnaire de Brevo, à hauteur de 26%, précise le groupe.

Il compte également parmi ses actionnaires minoritaires la banque publique d'investissement Bpifrance et le fonds britannique Bridgepoint.

Partech, investisseur depuis 2017, a lui cédé l'intégralité de sa participation.

Fondé en 2012 par son directeur général Armand Thiberge, Brevo (anciennement Sendinblue) vend un outil d'automatisation des communications des entreprises: envoi de newsletter, de campagnes de SMS, WhatsApp, réseaux sociaux, suivi des échanges avec les clients...

Avec ces nouveaux actionnaires, Brevo, qui revendique la place de "leader européen" de la gestion de la relation client (CRM), veut désormais "se poser en alternative à toutes les sociétés américaines" du secteur, a affirmé à l'AFP Armand Thiberge.

"La souveraineté numérique est un enjeu de plus en plus important", a-t-il ajouté, soulignant que "tous nos serveurs sont en France et chez OVH", un hébergeur de données français.

Le groupe a également annoncé en février 50 millions d'euros d'investissement sur 5 ans dans l'intelligence artificielle (IA).

"C'est un des piliers de croissance de Brevo, on investit beaucoup dedans", a assuré Armand Thiberge, pour qui "seules les entreprises qui prennent ce virage IA seront là en 2030-2035".

L'entreprise va également continuer d'investir fortement aux Etats-Unis et accélérer sa stratégie de fusions et acquisitions.

Brevo emploie plus de 1.000 personnes dans le monde et revendique plus de 600.000 entreprises clientes, dont le géant du e-commerce eBay, l'entreprise de mode H&M, la marque de luxe Louis Vuitton ou encore le géant de la distribution Carrefour.