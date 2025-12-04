Concurrence: Meta ciblé par une enquête de Bruxelles sur les fonctions IA dans WhatsApp

L'UE a lancé une enquête sur le géant américain de la tech Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

L'UE a lancé jeudi une enquête sur le géant américain de la tech Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie.

La Commission européenne a expliqué dans un communiqué qu'une nouvelle politique annoncée par Meta "pourrait empêcher les fournisseurs tiers d'intelligence artificielle de proposer leurs services via WhatsApp", ce qui, si ces soupçons étaient confirmés, constituerait un abus de position dominante.

Actuellement, explique Bruxelles, WhatsApp permet aux entreprises d'échanger avec leurs clients via sa plateforme, et certaines le font en utilisant des services d'IA développés par des fournisseurs indépendants de Meta.

Mais selon la Commission, de nouvelles règles de fonctionnement annoncées par Meta pourraient priver d'accès ces fournisseurs tiers, au bénéfice de son propre service, baptisé Meta AI.

Meta faisait déjà l'objet depuis juillet d'une enquête en Italie liée au déploiement de son assistant d'IA dans WhatsApp, l'autorité de la concurrence italienne estimant qu'il pourrait nuire à ses concurrents.