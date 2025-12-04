Des patrons "tentés par l'extrême-droite"? Patrick Martin (Medef) répond à Sophie Binet (CGT)

Dans un entretien publié dans les colonnes du Monde , la secrétaire générale de la CGT estime qu'"une partie des milieux d'affaires est de plus en plus tentée par l'extrême droite".

Patrick Martin, à Matignon, le 24 juin 2025 ( AFP / ALAIN JOCARD )

"On ne parle pas plus avec le RN qu'avec LFI". Interrogé sur le rapport du monde des affaires vis-à-vis de l'extrême-droite, le patron du Medef a pris ses distances jeudi 4 décembre avec les accusations de la cheffe de file de la CGT, qui a évoqué ce qu'elle considère comme une normalisation des relations entre chefs d'entreprise et Rassemblement national. "Pour la première fois, un responsable du RN, en la personne de Jordan Bardella, a été invité aux rencontres du Medef, à la fin août. Ca ne se faisait pas auparavant", a ainsi noté Sophie Binet dans un entretien au Monde publié jeudi 4 décembre. "Et on voit en parallèle une stratégie de l'extrême droite pour se donner une allure présentable auprès des représentants des chefs d'entreprise en endossant un discours pro-business", a ajouté la leader de la CGT.

Le Medef "prend le parti" ne plus suivre "l'actualité policienne"

Questionné sur un rapport "normalisé" entre entreprises et RN, Patrick Martin assume plutôt le fait de se détacher des postures "politiciennes" qui règnent dans le débat actuel. S'il "avoue" ne "pas souvent comprendre" le programme économique du RN, Patrick Martin pointe surtout les conséquences de "postures parlementaires indéchiffrables". "Pardon, mais ce n'est pas mon problème. Beaucoup de chefs d'entreprise sont le dos au mur (...). Notre problème, c'est de savoir si on va rentrer des commandes, si on va pouvoir préserver des emplois et si possible en créer, et tenir tête à la concurrence internationale", a t-il abondé, à l'antenne de RMC/BFMTV .

"C'est terrible à dire, mais on se déconnecte de ce débat. On veut s'extraire de ces postures politiciennes court-termistes, qui peuvent être celles du RN quand on regarde comme d'un vote à l'autre ils peuvent changer de posture, mais ça s'applique à d'autres formations politiques. On ne veut pas se laisser embarquer là-dedans. Je redis que le débat parlementaire en ce moment nous éloigne tellement de ces préoccupations existentielles pour les entreprises et pour le pays qu'on prend finalement le parti de ne même plus chercher à suivre l'actualité politicienne au quotidien", a t-il ajouté.

Binet dénonce une "radicalisation patronale"

Concernant l'absence du Medef à la conférence sociale sur le Travail et les Retraites qui s'ouvre vendredi, Sophie Binet juge que le "Medef fait des caprices d'enfant gâté", parce qu'"Emmanuel Macron leur a donné de très mauvaises habitudes en cédant à toutes leurs demandes". "On assiste à une radicalisation patronale, avec des organisations d'employeurs - le Medef principalement - qui ne veulent plus faire aucune compromis", d'après elle.