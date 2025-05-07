TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/35
COUPON 3,20%
VOLUME ADJUGE 7,768 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 21,785 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,63%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,29%
TAUX MOYEN PONDERE 3,24%
A COMPARER A 3,37%
EN DATE DU 03/04/25
DATE DE REGLEMENT 12/05/25
OAT
MATURITE 25/05/38
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,198 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,290 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 76,62%
% SERVI AU PRIX LIMITE 44,46%
TAUX MOYEN PONDERE 3,51%
A COMPARER A 3,33%
EN DATE DU 06/02/25
DATE DE REGLEMENT 12/05/25
OAT
MATURITE 25/04/41
COUPON 4,50%
VOLUME ADJUGE 2,030 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,643 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 110,46%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,62%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 12/05/25
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