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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 07/05/2025 à 10:55

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/05/35

COUPON 3,20%

VOLUME ADJUGE 7,768 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 21,785 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,63%

% SERVI AU PRIX LIMITE 35,29%

TAUX MOYEN PONDERE 3,24%

A COMPARER A 3,37%

EN DATE DU 03/04/25

DATE DE REGLEMENT 12/05/25

OAT

MATURITE 25/05/38

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 2,198 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 8,290 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 76,62%

% SERVI AU PRIX LIMITE 44,46%

TAUX MOYEN PONDERE 3,51%

A COMPARER A 3,33%

EN DATE DU 06/02/25

DATE DE REGLEMENT 12/05/25

OAT

MATURITE 25/04/41

COUPON 4,50%

VOLUME ADJUGE 2,030 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 5,643 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 110,46%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,62%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 12/05/25

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