Les marchés mondiaux tablent sur une reprise des négociations entre Washington et Téhéran

Un opérateur à la Bourse de New York le 24 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les marchés mondiaux ont été dominés mercredi par les espoirs d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, une perspective qui a dopé les Bourses, et fait dégringoler les prix du pétrole.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a perdu 7,83% à 101,27 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate a lui chuté de 7,03% à 95,08 dollars.

"Les cours reflètent un immense espoir", celui d'une trêve durable au Moyen-Orient, souligne auprès de l'AFP Stephen Schork, de The Schork Group.

Donald Trump a jugé "très possible" mercredi d'arriver à un accord avec l'Iran après la tenue, selon lui, de "très bonnes discussions" dans les dernières vingt-quatre heures.

Selon le media Axios, le plan de Washington verrait les deux parties lever les restrictions sur le détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps de paix un cinquième du pétrole et du gaz naturel mondiaux.

"Les sources qui ont dit que l'accord était proche sont considérées comme crédibles" par les marchés, de quoi supplanter "les menaces d'escalade", estime Charlotte de Montpellier, économiste d'ING interrogée par l'AFP.

Pour Daniela Hathorn, analyste chez Capital.com, il s'agit "sans doute du moment où les deux parties se sont le plus rapprochées d'une résolution depuis le début du conflit". Et ce, "même en l'absence d'un accord entièrement détaillé".

Donald Trump avait déjà annoncé mardi la suspension de son "projet Liberté" d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz, le temps de voir si un accord pouvait être "finalisé" avec l'Iran.

. Les Bourses mondiales optimistes

Avec la chute des prix du brut, "cela signifie que les prix de l'énergie pourraient aussi baisser, que l'inflation pourrait diminuer...", entraînant une réaction en chaîne perçue positivement par les Bourses mondiales, résume auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

L'Europe bénéficie plus particulièrement de la réduction de la prime de risque géopolitique: "le marché européen est beaucoup plus dépendant en termes d'énergie, et donc plus dépendant des nouvelles autour du détroit d'Ormuz", rappelle Charlotte de Montpellier.

Sur le Vieux continent, l'indice du CAC 40 à Paris a terminé en forte hausse de 2,94%, le DAX à Francfort a gagné 2,12%, Londres 2,15% et Milan 2,35.

L'enthousiasme a également touché Wall Street: l'indice Nasdaq (+2,02% à 25.838,94 points) et l'indice S&P 500 (+1,46% à 7.365,09 points) ont tous deux atteint un nouveau record. Le Dow Jones a lui gagné 1,24%.

. Détente sur le marché des taux

La détente s'observait également sur le marché de la dette des États, avec une baisse des rendements obligataires "à mesure que les inquiétudes inflationnistes liées à l'énergie commencent à s'atténuer", note Daniela Hathorn.

Le rendement du "Bund", le taux d'emprunt allemand à échéance dix ans, référence en Europe, repassait sous le seuil des 3% (2,99%) contre 3,06% la veille. Le recul de son équivalent français était tout aussi net (3,62% contre 3,71% la veille).

Les rendements britanniques à dix ans repassaient pour leur part sous les 5% (4,93% contre 5,06% mardi).

Aux États-Unis, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain s'est aussi détendu, évoluant autour de 4,35% contre 4,42% la veille.

. L'IA en ligne de mire

En parallèle, "la dynamique se poursuit sur le secteur de l'IA (intelligence artificielle, ndlr) après (...) des résultats supérieurs aux attentes", remarquent les analystes de Briefing.com.

A Wall Street, le fabricant américain de semi-conducteurs Advanced Micro Devices (AMD) a été propulsé de 18,64% à 421,46 dollars, grâce à des performances financières et des prévisions meilleures qu'escompté.

L'entreprise a annoncé la veille un chiffre d'affaires de 10,3 milliards de dollars pour le premier trimestre, dépassant les 9,9 milliards anticipés par les analystes. Et elle vise désormais environ 11,2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre.

D'autres grands noms du secteur ont suivi la tendance, à l'instar de Nvidia (+5,87%), Micron (+4,17%) et Intel (+4,50%).