« JPMorgan a tenté de régler les plaintes pour agression sexuelle avant le procès », a déclaré un porte-parole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de l'avocat du plaignant aux paragraphes 7 et 8)

JPMorgan Chase JPM.N a tenté de parvenir à un accord avec un ancien banquier d'affaires avant que celui-ci n'intente récemment une action en justice pour agression sexuelle et harcèlement, a déclaré mercredi un porte-parole de la banque.

La plus grande banque américaine a proposé 1 million de dollars pour régler ces allégations, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier, ajoutant que l'ancien banquier avait rejeté cette offre et demandé une somme plus importante.

Le plaignant, qui porte le nom fictif de John Doe dans la plainte, a poursuivi la semaine dernière JPMorgan et Lorna Hajdini, responsable des financements à effet de levier, alléguant avoir été victime d'agression sexuelle et de harcèlement racial au sein de la banque.

La plainte a été déposée à nouveau lundi devant un tribunal de l'État de New York après avoir été retirée précédemment.

« Bien que nous ne puissions pas commenter des discussions confidentielles, nous avons tenté de parvenir à un accord afin d’éviter le temps et les frais liés à un procès et de soutenir un employé qui était menacé par l’atteinte à sa réputation qui se produit actuellement », a déclaré un porte-parole de JPMorgan.

« Nous continuons de penser que ces allégations sont sans fondement et les nouvelles informations révélées à la suite du dépôt public de la plainte ne font que renforcer cette conclusion. »

L'avocat de Doe, Daniel Kaiser, a déclaré à Reuters dans un e-mail qu'il n'avait pas participé aux discussions de règlement, qui, selon lui, avaient eu lieu avant qu'il ne commence à représenter le plaignant.

« Je tiens toutefois à souligner qu’au cours de mes plus de 30 ans de carrière en tant qu’avocat spécialisé dans le droit du travail, je n’ai jamais vu un employeur défendeur faire une offre aussi substantielle s’il estimait véritablement que les allégations étaient une « invention pure et simple ». »

Dans sa plainte, M. Doe a affirmé que Mme Hajdini aurait utilisé son ancienneté pour le contraindre à des actes sexuels non consentis. Il a également allégué que l'équipe de financement à effet de levier lui avait adressé des insultes à caractère raciste.

Le plaignant, un homme d’origine asiatique résidant à New York, a rejoint le groupe de financement à effet de levier de JPMorgan en mars 2024 en tant que vice-président senior, selon la plainte.

En mai 2025, le plaignant a déposé une plainte interne auprès de JPMorgan, alléguant qu’il avait été victime de discrimination fondée sur la race et le sexe ainsi que d’abus sexuels. John Doe a été mis en congé administratif après le dépôt de la plainte, selon la plainte.

JPMorgan a déclaré n'avoir trouvé aucun fondement aux allégations après une enquête interne impliquant de nombreux employés. Le plaignant a refusé de participer à l'enquête, selon la banque.

Les avocats de Mme Hajdini ont nié ces allégations et ont déclaré que les deux n'avaient jamais eu de relations sexuelles ou amoureuses.

« Elle soutient que ses fausses allégations sont entièrement inventées et ternissent sa réputation », ont déclaré les avocats de Mme Hajdini.