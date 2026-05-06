Beyond Meat prévoit un chiffre d'affaires modeste au deuxième trimestre en raison d'une faible demande

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Mercredi, Beyond Meat BYND.O a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieures aux attentes de Wall Street, alors que l'entreprise est confrontée à une demande en berne pour ses produits à base végétale, autrefois emblématiques.

La société table sur un chiffre d'affaires trimestriel compris entre 60 et 65 millions de dollars, soit un montant inférieur aux prévisions des analystes, qui s'élevaient à environ 67 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* L'action Beyond Meat, qui avait clôturé en hausse d'environ 13% mercredi, a chuté de 9% en séance prolongée, à environ 94 cents.

* La société, qui a eu du mal à raviver l'enthousiasme initial suscité par ses produits à base de simili-viande , a lancé de nouveaux produits pour stimuler la demande.

* Plus tôt cette année, elle s'est lancée dans de nouvelles catégories de produits à base végétale, en commercialisant notamment les boissons protéinées Beyond Immerse, destinées aux consommateurs soucieux de leur apport en protéines.

* Au premier trimestre, Beyond Meat a enregistré un chiffre d'affaires de 58,2 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 58,1 millions de dollars.

* La société a déclaré une perte de 10 cents par action pour le trimestre sur une base ajustée, contre une perte de 77 cents par action un an plus tôt.

* Beyond Meat avait déposé son rapport annuel retardé le 9 avril après avoir identifié des faiblesses significatives dans les contrôles comptables des stocks, notamment des problèmes liés à des stocks excédentaires ou obsolètes, évitant ainsi de devoir soumettre un plan formel pour se remettre en conformité avec les exigences du Nasdaq.