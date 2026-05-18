T1 Energy et HIVE Digital en hausse après l'annonce de la prise de participation par le fonds d'un ancien employé d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** L'action du fournisseur de solutions énergétiques T1 Energy TE.N bondit de 18,8% à 6,70 $

** Le titre de la société de calcul IA HIVE Digital Technologies HIVE.O s'envole de 25,7% à 3,40 $

** Situational Awareness, un fonds géré par Leopold Aschenbrenner, ancien dirigeant d'OpenAI, a révélé lundi avoir pris de nouvelles participations dans ces titres

** “Il est très en vue en ce moment, le marché s'intéresse à lui et apprécie également le thème OpenAI” - Dennis Dick, stratège en chef chez Stock Trader Network.

** Le fonds détient plus de 3,3 millions d'actions HIVE et 10 millions d'actions TE

** TE occupe la 4e place des tendances sur le forum d'investisseurs particuliers Stocktwits

** Situational Awareness ajoute de nouvelles positions dans d'autres titres, notamment les fabricants de puces Intel

INTC.O , AMD AMD.O , Micron MU.O et Nvidia NVDA.O

** Augmente ses participations dans les sociétés de minage de cryptomonnaies Riot Platforms RIOT.O , CleanSpark CLSK.O et la société d'infrastructure cloud CoreWeave CRWV.O

** Se désengage de titres tels que le fabricant de produits photoniques Coherent COHR.N et le fabricant de technologies optiques Lumentum LITE.O