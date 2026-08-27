T1 Energy en hausse après l'autorisation accordée par la Norvège pour la construction d'un centre de données sur le site de Giga Arctic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de la société américaine du solaire T1 Energy TE.N progressent de 8,9% à 4,9 dollars en pré-ouverture

** TE indique que les autorités locales de Mo i Rana, en Norvège, ont approuvé le changement d'affectation d'une partie de son campus Giga Arctic en vue de la construction d'un centre de données

** Elle ajoute qu’elle dispose d’une place dans la file d’attente pour l’accès au réseau, lui permettant d’accéder à une capacité pouvant atteindre 396 MW

** Elle indique également être en pourparlers avec plusieurs parties afin d’étudier les options permettant de monétiser le site Giga Arctic

** La société indique qu'un centre de données de 50 MW pourrait être opérationnel en 2027

** À la clôture d'hier, l'action TE affichait une baisse de 32,5% depuis le début de l'année