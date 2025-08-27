T-Mobile mise sur le plan "SuperMobile" pour attirer les clients professionnels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Harshita Mary Varghese

27 août - Le fournisseur américain de réseaux sans fil T-Mobile TMUS.O a dévoilé mercredi son nouveau plan "SuperMobile", qui offre une connectivité par satellite et un temps de latence réduit, alors qu'il cherche à accroître sa clientèle d'entreprises.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Le lancement introduit une nouvelle approche des forfaits mobiles professionnels en intégrant le découpage du réseau, qui garantit que les données circulent plus rapidement et de manière plus fiable, même pendant les périodes de fort trafic sur le réseau.

Le plan combine la connectivité par satellite et la sécurité intégrée pour répondre aux points de douleur courants pour les utilisateurs d'entreprise, ce qui le rend plus attrayant pour les entreprises à la recherche d'une infrastructure mobile plus sophistiquée.

CITATION CLÉ

"Nous donnons aux entreprises les outils avancés dont elles ont besoin pour se connecter de manière transparente, se déplacer plus rapidement et faire plus pratiquement partout où elles se trouvent", a déclaré Mo Katibeh, chef du marketing du groupe T-Mobile.

CONTEXTE

T-Mobile pousse agressivement pour des comptes d'entreprise au milieu des préoccupations concernant un ralentissement des marchés de consommation, alors que la concurrence s'intensifie et que des rivaux comme AT&T T.N et Verizon VZ.N investissent massivement dans la mise à niveau de leur réseau.

SuperMobile s'appuie sur plus de 650 satellites pour assurer une couverture dans les zones rurales et éloignées précédemment non atteintes par les tours conventionnelles.

Le plan sera disponible pour les entreprises à partir de jeudi, avec une promotion d'essai gratuit de 30 jours pour les adopteurs précoces.