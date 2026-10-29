T-Mobile en hausse après que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a dépassé les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action de l'opérateur américain de télécommunications mobiles T-Mobile TMUS.O progresse de 3,5% à 153,25 dollars avant l'ouverture du marché

** TMUS annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 23,58 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 23,14 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice au troisième trimestre de 3,22 dollars par action, contre 2,41 dollars par action un an plus tôt

** La société relève ses prévisions d’EBITDA ajusté de base pour l’ensemble de l’année à 37,35 milliards – 37,45 milliards de dollars, contre 37,1 milliards – 37,5 milliards de dollars précédemment

** La société indique que ces résultats ont été soutenus par la meilleure performance de l'activité postpayée, portée par une adoption accrue des forfaits haut de gamme et la modernisation des plans tarifaires

** Sur les 28 sociétés de courtage couvrant le titre, 24 lui attribuent la recommandation "acheter" ou mieux, et 4 "conserver"; le cours cible médian est de 231,94 $ – données compilées par LSEG

** TMUS se négocie à 11,14 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, contre 7,99 fois pour AT&T T.N et 8,21 fois pour Verizon VZ.N

** À la clôture d’hier, TMUS affichait une baisse de plus de 27% depuis le début de l’année