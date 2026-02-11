T-Mobile en baisse en raison d'un nombre d'abonnés à la téléphonie mobile moins élevé que prévu au quatrième trimestre

11 février - ** Les actions de l'opérateur de télécommunications T-Mobile US TMUS.O en baisse de 2,5 % à 194,41 $ avant le marché

** TMUS ajoute 962 000 abonnés mensuels au téléphone au quatrième trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes compilés par FactSet de 981 330 ajouts

** Le chiffre d'affaires total s'élève à 24,33 milliards de dollars pour le trimestre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 24,11 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** TMUS a chuté de ~8% en 2025