T-Mobile change de directeur général

(AOF) - T-Mobile, filiale de Deutsche Telekom, a annoncé la nomination, de son chief operating officer actuel, Srini Gopalan, au poste de directeur général de T-Mobile, à compter du 1er novembre 2025. Il succédera à Mike Sievert, qui a été nommé au poste nouvellement créé chez T-Mobile, de vice-président. Srini Gopalan avait été nommé chief operating officer en mars 2025 après avoir occupé des postes de dirigeants chez Bharti Airtel, Capital One, Vodafone et Deutsche Telekom.
