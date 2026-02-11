T-Mobile ajoute moins d'abonnés sans fil que prévu dans un contexte de forte concurrence

T-Mobile TMUS.O a ajouté moins d'abonnés sans fil au quatrième trimestre que les analystes ne l'avaient prévu, alors que ses rivaux ont multiplié les offres agressives pour attirer les clients.

Les actions de la société ont chuté d'environ 3,4 % dans les échanges avant bourse mercredi.

Au cours de la période octobre-décembre, les opérateurs de télécommunications multiplient généralement les promotions autour du Black Friday et du Cyber Monday, en proposant des rabais importants sur les appareils et les plans afin de tirer parti des achats de Noël.

Verizon , sous la houlette de son nouveau directeur général qui s'est attelé au redressement de l'entreprise, a recruté au quatrième trimestre le plus grand nombre d'abonnés sans fil en six ans, grâce à des offres telles que quatre lignes téléphoniques pour 100 dollars par mois.

"Il y a eu une compétitivité accrue centrée sur l'appareil de la part de l'un de nos principaux concurrents, qui essayait d'obtenir une croissance des téléphones post-payés", a déclaré Peter Osvaldik, directeur financier de T-Mobile, à Reuters.

T-Mobile a tout de même recruté 962 000 abonnés post-payés au cours du trimestre, ce qui est le chiffre le plus élevé parmi les trois grands opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis. Mais ce chiffre est inférieur aux 981 330 ajouts attendus par les analystes interrogés par FactSet.

Le taux de désabonnement, c'est-à-dire le pourcentage de clients qui interrompent leur service, s'est établi à 1,02 % pour les services postpayés de T-Mobile, contre 0,92 % un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 24,33 milliards de dollars, contre des estimations de 24,11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Cette évolution a été favorisée par le fait qu'un plus grand nombre de clients ont opté pour les plans premium de T-Mobile qui regroupent les abonnements à Netflix et Hulu.

"Nous continuons à voir de nouveaux comptes clients (...) prendre nos plans premium à des taux d'adoption de 60%", a déclaré Osvaldik.

T-Mobile a prévu un flux de trésorerie annuel ajusté compris entre 18 et 18,70 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes moyennes des analystes (18,90 milliards de dollars), selon Visible Alpha.

Les prévisions de flux de trésorerie ont probablement été affectées par des coûts d'intégration plus élevés liés à la fusion de l'entreprise avec UScellular.