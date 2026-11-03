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Sysco recule après qu'une épidémie de cyclosporiase a pesé sur son chiffre d'affaires du premier trimestre
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 19:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

3 novembre - ** L'action du distributeur alimentaire Sysco

SYY.N recule de 9,1 % à 74,25 dollars, son plus bas niveau depuis juin 2026

** Si cette baisse se confirme, le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte chute journalière depuis mars 2026

** « L'épidémie de Cyclospora a eu un impact négatif au milieu du trimestre », a déclaré le directeur général Kevin Hourican lors d'une conférence téléphonique avec les analystes à l'issue de la publication des résultats

** La société table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires se situant dans la fourchette basse de ses prévisions antérieures (6 % à 7 %) et maintient ses prévisions de croissance du BPA ajusté dans une fourchette de 9 % à 11 %

** Le chiffre d’affaires net du premier trimestre, à 21,74 milliards de dollars, est inférieur aux estimations de 22,02 milliards de dollars (données compilées par LSEG)

** Le BPA ajusté du premier trimestre est conforme aux estimations

** La société nomme Brandon Sewell, directeur financier par intérim, au poste de directeur financier

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 11 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

SYSCO
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