Sysco recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action du distributeur alimentaire Sysco

SYY.N recule d'environ 5% à 77,80 dollars en pré-ouverture

** La société table sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 6% et 7% (dans la fourchette basse) et maintient ses prévisions de croissance du bénéfice par action ajusté entre 9% et 11%

** Le chiffre d'affaires net du premier trimestre, à 21,74 milliards de dollars, est inférieur aux estimations de 22,02 milliards de dollars (données compilées par LSEG)

** Le BPA ajusté du premier trimestre progresse de 3,5%, conformément aux estimations de 1,19 dollar

** “Pour l’avenir, nous restons confiants quant à nos objectifs d’économies nettes rendus possibles par la technologie d’IA, qui incluent notamment les 100 millions de dollars d’économies prévues dans nos prévisions pour l’exercice 2027, dont les retombées s’accéléreront au second semestre”, déclare le directeur général Kevin Hourican

** La société nomme Brandon Sewell, directeur financier par intérim, au poste de directeur financier

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 11% depuis le début de l’année