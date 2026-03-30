Sysco chute après des informations selon lesquelles la société va acquérir Restaurant Depot pour 29 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions du distributeur alimentaire Sysco

SYY.N ont baissé de 2 % à 79,90 $ avant le marché ** La société est sur le point de conclure un accord de 29 milliards de dollars pour acquérir le fournisseur de restauration Restaurant Depot, y compris la dette, selon le Wall Street Journal

** Les actionnaires de Restaurant Depot recevront 21,6 milliards de dollars en espèces et 91,5 millions d'actions Sysco, ajoute le rapport

** Sysco et Restaurant Depot n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 3,6 % depuis le début de l'année