SYNTHESE-Les Occidentaux affichent leur unité face à la Russie après un mois de guerre en Ukraine

* Triple sommet Otan-G7-UE à Bruxelles en présence de Biden

* La guerre en Ukraine entre dans son deuxième mois

* L'armée russe paraît ne plus avancer

* Moscou dit que tout se déroule comme prévu

par John Chalmers et Natalia Zinets

BRUXELLES/LVIV/MARIOUPOL, 24 mars (Reuters) - Les dirigeants occidentaux réunis ce jeudi à Bruxelles pour des sommets de l'Otan, du G7 et de l'Union européenne, en présence du président américain Joe Biden, vont entériner un renforcement de leur présence militaire en Europe de l'Est et un accroissement de leur aide à l'Ukraine, où l'offensive de la Russie entre dans son deuxième mois.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a appelé les habitants du monde entier à descendre dans les rues pour manifester leur soutien à son pays, où le conflit déclenché le 24 février par son homologue russe Vladimir Poutine a fait des milliers de morts et des millions de réfugiés ou de déplacés.

Parmi les villes bombardées, le port de Marioupol dans le sud-est de l'Ukraine est devenu le symbole des souffrances endurées par la population ukrainienne. Les habitants n'ayant pu fuir la ville tentent de profiter des pauses dans les bombardements pour enterrer leurs morts et obtenir des rations de produits de première nécessité après avoir patienté devant des points de distribution.

Viktoria, une habitante, raconte avoir enterré son beau-père âgé de 73 ans, Leonid, tué lorsque la voiture qui l'amenait à l'hôpital a explosé il y a 12 jours.

"(Il) avait pris la place que j'aurais dû prendre et puis ils ont tous explosé dans cette voiture", a-t-elle dit à Reuters en montrant la carcasse d'un véhicule.

"Cela aurait pu être moi", a-t-elle ajouté, des sanglots dans la voix.

Des centaines de milliers de personnes se terrent dans des sous-sols, privées d'eau courante, d'électricité et d'approvisionnements en nourriture et médicaments.

Reuters a pu se rendre dans des quartiers de Marioupol pris par l'armée russe. Aucun journaliste indépendant ne se trouve plus en revanche dans la partie de la ville assiégée toujours contrôlée par les forces ukrainiennes.

L'ARMÉE UKRAINIENNE DIT REPOUSSER LES FORCES RUSSES

Angelina, jeune mère de deux enfants rencontrée parmi une foule d'une centaine de personnes attendant patiemment dans une file d'attente, a dit récupérer du pain, des couches et des aliments pour bébé.

"C'est difficile de partir en autocar maintenant. Nous espérons que le nombre de personnes qui essaient de s'en aller va baisser et que ce sera plus facile pour nous de partir", a-t-elle dit.

Les autorités ukrainiennes affirment avoir repoussé l'armée russe en d'autres endroits du pays, notamment près de la capitale Kyiv, contrecarrant la volonté prêtée par les Occidentaux à Vladimir Poutine d'obtenir une victoire rapide.

A Bruxelles, les pays occidentaux vont prévenir le président russe que son pays va devoir payer un prix "exorbitant" pour l'invasion de l'Ukraine, à l'occasion de trois sommets consécutifs (Otan, G7 et Union européenne). nL5N2VR1RS

Craignant que la Russie ne franchisse un nouveau palier face à ce qui est perçu comme une résistance plus acharnée que prévu de l'Ukraine, les pays de l'Otan vont notamment s'entendre sur l'envoi à l'Ukraine d'équipements de défense face à de possibles attaques biologiques, chimiques et nucléaires.

Les Etats-Unis prévoient aussi d'annoncer de nouvelles sanctions contre des responsables politiques et des oligarques russes, a dit la Maison blanche.

Ils vont aussi envoyer dans les tout prochains jours la première cargaison d'une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine, a dit un responsable de la Défense américaine.

Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan, a pour sa part annoncé que l'Alliance atlantique allait déployer quatre nouveaux groupements tactiques multinationaux de niveau bataillon en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie.

Sur le sujet des sanctions, des diplomates européens ont cependant prévenu qu'il ne fallait pas s'attendre à des annonces spectaculaires, alors que l'UE paraît toujours divisée sur l'opportunité d'un embargo sur le gaz et le pétrole russes en raison de la forte dépendance de certains Etats membres.

Pour réduire cette dépendance, les Vingt-Sept devraient néanmoins s'entendre sur des achats de gaz en commun, tout en s'efforçant de convaincre Joe Biden d'augmenter les livraisons de gaz naturel liquéfié américain.

ZELENSKY DEMANDE AUX OCCIDENTAUX DES INITIATIVES "SÉRIEUSES"

Volodimir Zelensky, qui doit intervenir par visioconférence lors des sommets de l'Otan et de l'UE, a dit attendre des "initiatives sérieuses" de la part des pays occidentaux. Il a renouvelé sa demande d'instauration d'une zone d'exclusion aérienne en Ukraine, ce que les Etats-Unis comme les Européens ont déjà refusé pour ne pas risquer un accrochage avec les forces russes susceptible de les entraîner dans la guerre.

Le président ukrainien, qui multiplie les messages vidéo et les interventions devant les parlements de pays alliés depuis le début du conflit, a appelé les habitants du monde entier à manifester leur opposition à l'intervention militaire russe.

"Sortez de vos bureaux, de vos maisons, de vos écoles et de vos universités, venez au nom de la paix, venez avec des symboles ukrainiens pour soutenir l'Ukraine, pour soutenir la liberté, pour soutenir la vie", a-t-il dit dans une vidéo.

Après quatre semaines de conflit, la Russie n'a toujours pris aucune des plus grandes villes d'Ukraine et, alors que ses forces au sol semblent enlisées, elle multiplie les bombardements aériens sur des zones urbaines tout en démentant prendre des civils pour cible.

Si le Kremlin affirme que son intervention se déroule comme prévu, l'Ukraine et les Occidentaux disent que l'armée russe a subi de lourdes pertes et qu'elle est confrontée à des problèmes logistiques d'approvisionnement.

La Russie dit mener en Ukraine une "opération militaire spéciale" destinée à assurer sa propre sécurité en démilitarisant son voisin et en écartant ce qu'elle considère comme une menace émanant de nationalistes ukrainiens.

L'état-major de l'armée ukrainienne a déclaré jeudi que la Russie ne parvenait pas encore à reprendre l'offensive sur Kyiv, Tchernihiv, Soumy, Kharkiv et Marioupol.

Pour combler un manque d'effectifs, l'armée russe est en train d'amener de nouvelles unités près des frontières de l'Ukraine et de rappeler des soldats tout juste revenus de Syrie, a-t-il ajouté.

Volodimir Zelensky s'est une nouvelle fois dit prêt à rencontrer Vladimir Poutine pour trouver une issue au conflit.

"Nous sommes prêts à discuter les termes d'un cessez-le-feu, les termes de la paix, mais nous ne sommes pas prêts à des ultimatums", a-t-il dit.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Maps: Tracking the Russian invasion of Ukraine https://tmsnrt.rs/3hguewG Ukraine and Russia: What you need to know right now

nL2N2VL00Q EXPLAINER-Talks on Ukraine: peace deal or more Russian war?

nL5N2VN0GD EXPLAINER-How could Russia's Putin be prosecuted for war crimes in Ukraine? nL2N2VL3F0 Challenges arise as Russia calls for gas payments in roubles

nL3N2VQ4AM

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

(Reportage par un journaliste de Reuters à Marioupol, Natralia Zinets à Lviv, John Chalmers à Bruxelles et les rédactions de Reuters, rédigé par Angus MacSwan, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)