SYNTHESE-Coronavirus-Les Philippines signalent le premier décès hors de Chine

* 304 morts en Chine et plus de 14.000 cas * Un premier cas mortel aux Philippines * Des restrictions de voyage strictes dans plusieurs pays (Actualisé avec premier décès aux Philippines) PEKIN, 2 février (Reuters) - Les Philippines ont signalé dimanche le premier décès hors de Chine d'une personne ayant contracté le coronavirus 2019-nCoV qui a fait déjà plus de 300 morts. Les autorités sanitaires aux Philippines ont indiqué qu'un ressortissant chinois âgé de 44 ans, originaire de la ville de Wuhan - dans la province du Hubei, foyer de l'épidémie - était décédé des suites d'une pneumonie grave. Il s'agit du premier décès signalé sur plus de 130 cas de contamination confirmés dans une vingtaine de pays et régions en dehors de la Chine continentale. Le coronavirus a fait 45 morts supplémentaires en Chine, portant à 304 le nombre de décès liés à l'épidémie dans le pays, a rapporté dimanche la chaîne de télévision publique CCTV, citant la Commission nationale chinoise de la Santé. Tous les nouveaux décès ont été signalés dans la province du Hubei. Au total, 14.380 cas de contamination ont été recensés dans le pays, selon le bilan arrêté au soir du 1er février, soit 2.590 supplémentaires par rapport à la veille. La province du Hubei est toujours placée en confinement, les routes demeurant bloquées et les transports publics fermés dans le but d'éviter une propagation de l'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié jeudi d'urgence de santé publique de portée internationale l'épidémie du virus 2019-nCoV. Pékin a autorisé différents pays à mener des opérations de rapatriement de leurs ressortissants. Cent quatre-vingt Français ont ainsi été évacués de Wuhan par un avion qui a atterri vendredi à Istres, dans le sud-est de la France. Ils ont été conduits à un centre de vacances de Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, où ils resteront en quarantaine durant 14 jours. DES RESTRICTIONS DE VOYAGE PLUS STRICTES DANS PLUSIEURS PAYS La Russie a annoncé samedi suspendre l'entrée sans visa sur son territoire des touristes en provenance et à destination de la Chine afin d'éviter la propagation du coronavirus 2019-nCoV. Aux Philippines, les autorités ont également annoncé qu'elles refuseraient l'entrée sur leur territoire à tous les ressortissants étrangers en provenance de Chine. Un huitième cas de contamination au coronavirus 2019-nCoV a été confirmé samedi aux Etats-Unis, au Massachusetts, chez un patient de retour de la province du Hubei. Sur fond de craintes que l'épidémie continue de se propager hors de Chine, les Etats-Unis ont déclaré vendredi l'état d'urgence sanitaire et annoncé qu'ils refusaient l'entrée sur leur territoire aux ressortissants étrangers s'étant récemment rendus en Chine. Par ailleurs, tous les ressortissants américains ayant voyagé au cours des deux semaines écoulées dans la province du Hubei seront placés à l'isolement pendant 14 jours. Le département d'Etat américain a demandé jeudi à ses ressortissants de ne pas se rendre en Chine à cause de l'épidémie. Les trois principales compagnies aériennes américaines, United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N et American Airlines AAL.O , ont annoncé vendredi la suspension de leurs liaisons vers la Chine continentale. Elles avaient déjà réduit le nombre de vols du fait d'un déclin de la demande provoqué par les craintes autour de l'épidémie. (Lusha Zhang et Ryan Woo, avec Enrico Dela Cruz à Manille, Martin Pollard à Jiujiang et Yilei Sun à Shanghai; version française Arthur Connan)

Valeurs associées AMERICAN AIRLINE NASDAQ -3.17% DELTA AIR LINES NYSE -2.38%