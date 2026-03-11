SYNTHESE 2-L'inflation des consommateurs américains reste stable avant que le conflit iranien n'entraîne une hausse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails du rapport, des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* L'indice des prix à la consommation augmente de 0,3 % en février

* Les loyers, l'essence et les denrées alimentaires sont à l'origine de la hausse de l'inflation

* L'IPC hors alimentation et énergie augmente de 0,2%

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté modérément en février, les loyers ayant maintenu un rythme régulier d'augmentation, bien que les ménages aient payé davantage pour l'essence et au supermarché et que des coûts plus élevés soient à prévoir en raison de l'escalade de la guerre au Moyen-Orient .

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation publié mercredi par le département du travail, qui a également fait état d'une inflation sous-jacente modérée le mois dernier, couvrait la période précédant les frappes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Les attaques de fin février ont été suivies de représailles de Téhéran et ont fait grimper les prix du pétrole.

Les prix de l'essence ont grimpé de 20 % pour atteindre 3,58 dollars le gallon depuis le début de la guerre, selon les données de l'association de défense des automobilistes AAA. Les prix à la pompe avaient déjà augmenté en prévision des hostilités au Moyen-Orient.

Les économistes ont estimé que les prix à la consommation pourraient augmenter de 1,0 % en mars et s'attendaient à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés la semaine prochaine.

"Un taux d'inflation stable serait probablement un point de données bienvenu n'importe quel autre jour, mais dans le contexte actuel d'incertitude géopolitique et de flambée des prix du pétrole, il pourrait ne pas avoir autant de poids sur les marchés ou auprès de la Fed", a déclaré Ellen Zentner, stratège économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % le mois dernier, après avoir progressé de 0,2 % en janvier, selon le Bureau des statistiques du travail du ministère de l'emploi. Au cours des 12 mois précédant février, l'IPC a progressé de 2,4 %, ce qui correspond à la hausse de janvier et reflète le fait que les chiffres les plus élevés de l'année dernière ne sont plus pris en compte dans le calcul. L'augmentation de l'IPC était conforme aux attentes des économistes.

La banque centrale américaine suit les indices de prix des dépenses de consommation personnelle pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %.

La hausse de l'IPC a reflété une augmentation de 0,2 % du loyer équivalent de la résidence principale des propriétaires, qui correspond à ce qu'un propriétaire recevrait en louant une maison, après une hausse similaire en janvier. Les loyers primaires ont augmenté de 0,1 %, la plus faible hausse depuis janvier 2021. Les économistes ont toutefois fait valoir que les loyers étaient faussés par la fermeture du gouvernement l'année dernière, qui a empêché la collecte des données sur l'inflation en octobre.

"En temps normal, ces impressions seraient bénignes", a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon. "Mais nous sommes loin d'une époque normale, et les données doivent être interprétées à travers le prisme des distorsions dues à la fermeture du gouvernement, à la volatilité sans précédent de la politique commerciale et aux fluctuations record des prix de l'énergie liées au conflit au Moyen-Orient."

M. Daco a estimé que la fermeture record de 43 jours de l'année dernière avait entraîné une sous-estimation de l'inflation de l'IPC d'environ 0,3 à 0,4 point de pourcentage. Les prix de l'essence ont augmenté de 0,8 % après avoir baissé pendant deux mois consécutifs. Les prix du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril en début de semaine, avant de se replier . Ils ont rebondi mercredi, les négociants doutant que la proposition de l'Agence internationale de l'énergie de libérer un nombre record de réserves puisse compenser les chocs potentiels de l'offre liés à la guerre en Iran.

Les économistes s'attendaient à ce que les prix de l'essence dépassent bientôt les 4 dollars le gallon. Bien que les prix de l'électricité aient diminué sur une base mensuelle, ils ont augmenté de 4,8 % par rapport à l'année précédente en raison de la forte demande des centres de données pour alimenter l'intelligence artificielle. Les prix du gaz de ville utilisé par les ménages ont grimpé de 3,1 % le mois dernier. Ils ont augmenté de 10,9 % en glissement annuel.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,4 % le mois dernier, sous l'effet d'un bond de 3,7 % du coût des bonbons et des chewing-gums. Les prix des fruits et légumes ont augmenté de 1,4 %, tandis que les boissons non alcoolisées ont augmenté de 0,8 %. En revanche, les prix des produits laitiers et connexes ont baissé de 0,6 % et le coût des céréales et des produits de boulangerie a diminué de 0,2 %. Les prix des denrées alimentaires sont 3,1 % plus élevés qu'il y a un an.

LA HAUSSE DES PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE L'ESSENCE PÈSE SUR LES CONSOMMATEURS

L'administration Trump a cherché à mettre en avant les augmentations modérées de l'IPC comme un signe de ralentissement de l'inflation globale, un porte-parole de la Maison Blanche ayant publié sur les médias sociaux que le pays "verrait des progrès économiques encore plus importants", une fois que les perturbations dues à la guerre seraient terminées.

La hausse des prix des denrées alimentaires et de l'essence constitue toutefois un risque politique pour M. Trump et son parti républicain à l'approche des élections de mi-mandat en novembre.

À Wall Street, les actions ont été mitigées. Le dollar s'est apprécié par rapport à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté. L'IPC a également augmenté en raison de la répercussion continue, mais échelonnée, des droits de douane considérables imposés par M. Trump , en vertu d'une loi destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale , qui a depuis été invalidée par la Cour suprême des États-Unis .

Bien que les entreprises aient absorbé une grande partie des droits de douane, les économistes ont déclaré qu'il était peu probable qu'elles continuent à le faire, citant entre autres les relevés toujours plus élevés des coûts des intrants dans les enquêtes de l'Institute for Supply Management. M. Trump a réagi à l'arrêt de la Cour suprême en imposant des droits de douane mondiaux de 10 %, qu'il a déclaré vouloir porter à 15 %.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC a augmenté de 0,2 % après avoir progressé de 0,3 % en janvier. L'inflation de l'IPC de base a été freinée par une troisième baisse mensuelle consécutive des prix des véhicules automobiles d'occasion, ainsi que par une augmentation plus faible des loyers.

Toutefois, les prix de l'habillement ont augmenté de 1,3 %, tandis que le coût de l'ameublement et des opérations a progressé de 0,3 %, reflétant la répercussion des droits à l'importation.

Les coûts des soins de santé ont augmenté de 0,5%, les services hospitaliers progressant de 0,6% et les prix des services médicaux de 0,3%. Les prix des médicaments délivrés sur ordonnance ont toutefois diminué de 0,2%. Le coût des chambres d'hôtel et de motel a rebondi de 1,1%. Les tarifs aériens ont augmenté de 1,4 % et pourraient encore augmenter en raison de la hausse des prix du kérosène due à la guerre.

Au cours des 12 mois précédant février, l'IPC de base a augmenté de 2,5 % après avoir augmenté dans les mêmes proportions en janvier, reflétant également des effets de base favorables. Les économistes ont déclaré qu'il était peu probable que les chiffres de l'IPC de base se traduisent par une hausse modérée de l'inflation PCE de base en février, en raison de pondérations différentes et de la force inattendue des prix des services dans le rapport de janvier sur l'indice des prix à la production .

Les données retardées de l'indice des prix PCE de janvier, attendues vendredi, devraient montrer une solide augmentation de l'inflation de base. Les données sur l'inflation PCE de février seront publiées le 9 avril. Les économistes prévoient une augmentation de l'indice PCE de base de 0,5 % en janvier et de 0,4 % en février.

"À court terme au moins, un autre recul de l'inflation rendra probablement la banque centrale prudente quant à de nouvelles réductions des taux d'intérêt", a déclaré James McCann, économiste principal, stratégie d'investissement chez Edward Jones. "La Fed peut encore réduire ses taux cette année, mais cela ressemble de plus en plus à une histoire de fin 2026 sur la base des perspectives d'inflation à court terme."