SYNTHESE 1-L'emploi privé américain augmente modestement en janvier malgré des pertes d'emplois dans l'industrie manufacturière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails du rapport)

Les effectifs du secteur privé américain ont augmenté moins que prévu en janvier, en raison de pertes d'emplois dans les secteurs des services professionnels et commerciaux et de l'industrie manufacturière, selon le rapport national sur l'emploi de l'ADP publié mercredi.

L'emploi privé a augmenté de 22 000 postes le mois dernier, après une révision à la baisse de 37 000 postes en décembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'emploi privé augmenterait de 48 000 postes après un gain de 41 000 en décembre.

Les gains d'emploi du mois dernier ont été concentrés dans le secteur de l'éducation et des services de santé, qui a ajouté 74 000 postes. La masse salariale du secteur de la construction a augmenté de 9 000 postes.

Les activités financières, les loisirs et l'hôtellerie, ainsi que le commerce, les transports et les services publics ont également enregistré des hausses d'emploi. En revanche, le secteur des services professionnels et des services aux entreprises a perdu 57 000 emplois, tandis que l'industrie manufacturière a supprimé 8 000 postes. La croissance des salaires des employés changeant d'emploi s'est ralentie, passant de 6,6 % en décembre à 6,4 % en glissement annuel. Elle est restée stable à 4,5 % pour ceux qui conservent leur emploi.

Les marchés financiers américains ont peu réagi à ces données.

Le rapport ADP est élaboré conjointement avec le Stanford Digital Economy Lab. Il s'est avéré être un mauvais prédicteur des estimations du Bureau of Labor Statistics (BLS) concernant les emplois privés. Le rapport sur l'emploi de janvier du BLS, plus complet et plus surveillé, qui devait être publié vendredi, a été retardé par la fermeture partielle du gouvernement fédéral.

Cette fermeture de trois jours a pris fin mardi. Le marché du travail a été largement dans ce que les économistes appellent un état "low-hire, low-fire", blâmé sur les tarifs d'importation et la montée de l'intelligence artificielle. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière que "les indicateurs du marché du travail suggèrent que les conditions pourraient se stabiliser après une période de ralentissement progressif." La banque centrale américaine a laissé son taux d'intérêt au jour le jour de référence dans la fourchette 3,50 %-3,75 %.