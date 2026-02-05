IA: Anthropic sort un nouveau modèle et intensifie la compétition avec OpenAI

Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, à Davos, en Suisse, le 23 janvier 2025. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Anthropic a lancé jeudi une nouvelle version de son modèle d'intelligence artificielle générative Claude, intensifiant encore la compétition avec ses rivaux OpenAI (ChatGPT) et Google (Gemini).

La start-up de San Francisco, fondée en 2021 par des anciens d'OpenAI, a le vent en poupe depuis la livraison en quelques mois d'une série d'outils qui ont impressionné les développeurs informatiques et effrayé les actionnaires d'éditeurs de logiciel.

Les titres de plusieurs éditeurs ont souffert en Bourse cette semaine face aux interrogations des investisseurs sur l'avenir de leur modèle économique compte tenu des performances de l'IA générative dans la gestion des données marketing, juridiques ou commerciales.

Là où OpenAI le domine très largement auprès du grand public avec ChatGPT, Anthropic jouit avec Claude d'une crédibilité supérieure auprès des codeurs ainsi que chez les entreprises privilégiant la sécurité et la fiabilité.

Anthropic affirme que sa nouvelle version, Claude Opus 4.6, constitue un tournant dans la manière pour l'IA de gérer des tâches professionnelles complexes.

Selon l'entreprise dirigée par la fratrie Amodei, la nouvelle mouture peut "assembler des documents réglementaires, des rapports de marché et des données internes afin de produire des analyses qui prendraient plusieurs jours à un analyste".

Opus 4.6 est aussi capable de manier plusieurs outils en parallèle et de s'auto-corriger au cours d'une même tâche.

Le modèle "s'approche beaucoup plus près d'un rendu final de haute qualité du premier coup que n'importe quel modèle précédent", assure le communiqué, promettant des documents, des feuilles de calculs et des diapositives nécessitant "moins d'allers-retours" d'édition définitive.

Ce lancement s'ajoute à la commercialisation d'une trentaine d'outils ces derniers mois.

Claude Code, son très populaire outil de codage, a dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires six mois après son lancement public.

Mais ses rentrées d'argent sont loin de compenser le coût monumental de la puissance de calcul et Anthropic, comme OpenAI, est encore très loin de la rentabilité.

La rivalité entre les deux voisins de San Francisco dépasse les seules performances techniques.

Anthropic s'est engagé à écarter toute publicité de son IA générative, allant jusqu'à moquer le choix d'OpenAI de tester cette source de revenus dans un spot prévu pour le Super Bowl dimanche, le plus grand événement sportif de l'année aux Etats-Unis.

Anthropic se vante au contraire de ne compter que sur les contrats d'entreprises et les abonnements.

Selon les médias américains, Anthropic prévoit une offre publique d'achat pour ses employés qui valoriserait l'entreprise à environ 350 milliards de dollars, une somme colossale pour une entreprise vieille de quatre ans, mais inférieure aux 800 milliards de dollars annoncés par OpenAI pour son prochain tour de table.

La Silicon Valley et les marchés attendent fébrilement l'officialisation de leurs projets d'entrée en Bourse dans l'année.