Affaire Epstein : les organisateurs du forum de Davos ouvrent une enquête sur les liens entre son patron et le criminel sexuel

Borge Brende à Tianjin, en Chine, le 24 juin 2025. ( AFP / JADE GAO )

Le patron du forum économique de Davos, Borge Brende, "soutient pleinement" cette enquête interne et compte "coopérer" à cette revue indépendante, qu'il a "lui-même demandé", précise un communiqué.

Jeffrey Epstein et le président du Forum économique de Davos, Borge Brende, se sont rencontrés lors de trois diners d'affaires, en 2018 et 2019. Mais alors, quels sont leurs liens ? C'est ce que souhaitent comprendre les organisateurs du Forum : ils ont annoncé ce jeudi 5 février l'ouverture d'une enquête interne sur les liens de son patron avec le criminel sexuel.

Les organisateurs de cet événement qui réunit chaque année les élites économique, politique et diplomatique dans la station de ski chic de Davos ont chargé leur comité d'audit et gestion des risques de lancer "une revue indépendante" pour clarifier les liens de Borge Brende avec Jeffrey Epstein suite à la récentes de divulgation de documents évoquant trois diners d'affaires ainsi que des émails et SMS, indiquent-ils dans un communiqué. "Notre objectif est de gérer cette question de manière réfléchie et efficace", précise le communiqué, qui souligne que Borge Brende lui-même "soutient pleinement" cette démarche et compte "coopérer" à cette revue indépendante. Il l'a "lui-même demandé", ajoute le communiqué.

Jeffrey Epstein lui avait été présenté "comme un investisseur américain"

Ancien ministre des Affaires étrangères de Norvège, Borge Brende est aux commandes du WEF depuis 2017. Il va continuer d'assumer ses fonctions de président et directeur général de l'organisation durant cette enquête, sans être impliqué, explique le communiqué. Borge Brende explique pour sa part avoir rencontré Jeffrey Epstein en 2018 lors d'un déplacement à New York durant lequel il avait été invité par le diplomate et ancien vice-Premier ministre norvégien Terje Rod-Larsen à un dîner auquel participaient plusieurs dirigeants et durant lequel Jeffrey Epstein lui avait été présenté "comme un investisseur américain", explique-t-il dans le communiqué. L'année suivante, il avait assisté" à deux diners similaires", comptant là encore Jeffrey Epstein et d'autres diplomates et dirigeants.

"Ces diners, et quelques emails et messages par SMS, sont (toute) l'étendue de mes interactions avec lui", a affirmé Borge Brende. "J'ignorais complétement le passé et activités criminelles d'Epstein", a-t-il poursuivi, expliquant qu'il aurait sinon "décliné". "Je reconnais que j'aurai pu mener une enquête plus approfondie sur l'histoire d'Epstein, et regrette de ne pas l'avoir fait", ajoute-t-il.

La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais les documents rendus publics montrent à tout le moins des liens entre le criminel sexuel Jeffrey Epstein ou son entourage et certaines personnalités qui ont souvent minimisé, voire nié, l'existence de tels rapports. Figure de la jet-set new-yorkaise dans les années 1990-2000, Jeffrey Epstein était accusé d'avoir exploité sexuellement plus de mille jeunes femmes, dont des mineures. Il avait été retrouvé pendu dans sa cellule de New York en 2019, avant d'être jugé.