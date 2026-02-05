Les ventes de fromages Savencia (Caprice des Dieux, St Moret) reculent en 2025

( AFP / LOU BENOIST )

Le groupe Savencia Fromage & Dairy, derrière les marques Coeur de Lion, St Môret, Tartare ou encore Caprice des Dieux, a vu son chiffre d'affaires annuel reculer de 2,6% en 2025, à 6,96 milliards d'euros, indique un communiqué jeudi.

Le deuxième groupe fromager français explique ce repli par "un fort effet de change défavorable de 4,3% principalement en lien avec la dévaluation des monnaies sud-américaines".

Hors effets de change et de périmètre, le groupe souligne une croissance de 1,6%, au terme d'une année marquée par une hausse des prix du lait et une volatilité de la demande.

Plus spécifiquement, toujours hors effet de change et de périmètre, le chiffre d'affaires des produits fromagers est stable, avec une baisse des volumes dans un contexte de consommation "fragile" en France et en Europe mais une hausse des prix.

Les "autres produits laitiers", catégorie qui comprend les ingrédients industriels à base de lait (beurre, poudre), sont à la hausse.

Pour 2026, Savencia, qui est l'un des principaux exportateurs européens de crème vers la Chine, devra aussi composer avec une hausse de droits de douane imposés par Pékin, qui a lancé une enquête sur des accusations de subventions illégales aux produits laitiers européens.