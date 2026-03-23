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Synopsys progresse, une source indiquant qu'Elliott constitue une participation de plusieurs milliards de dollars
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 09:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** La société d' automatisation de la conception électronique Synopsys SNPS.O gagne 1,9 % à 428,31 $ avant la mise sur le marché

** L'investisseur activiste Elliott Investment Management a constitué une participation de plusieurs milliards de dollars dans SNPS, a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier

** Le fonds spéculatif a déclaré au Wall Street Journal, qui a été le premier à signaler l'investissement, qu'il existe une "opportunité claire pour que la performance financière de Synopsys reflète davantage la valeur qu'elle délivre"

** 19 courtiers sur 25 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, cinq comme "conservée" et un comme "vendue"; l'objectif de cours médian est de 540 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, SNPS étaiten baisse de 10,5% depuis le début de l'année, contre une baisse de 6,8% pour le Nasdaq .IXIC .

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420,3200 USD NASDAQ -1,85%
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