Synopsys dépasse ses estimations pour le quatrième trimestre, mais Piper Sandler signale des problèmes de marge ; l'action est en baisse

11 décembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O chutent de 1,2 % à 470,04 $ avant le marché ** La société a battu les estimations des analystes pour le revenu du quatrième trimestre mercredi, grâce à une forte demande pour ses outils de conception de puces ** Piper Sandler réduit le PT à 602 $ de 630 $; maintient une position "surpondérée" sur l'action ** La société de courtage estime que l'entreprise a répondu aux attentes en matière de croissance, de gestion des risques liés à la Chine/IP et de gains de rentabilité grâce à une réduction de 10 % de la main-d'œuvre ** Mais le ralentissement de la croissance de l'automatisation de la conception électronique et la faiblesse des marges de trésorerie disponibles restent des préoccupations - Piper Sandler
** La note moyenne de 25 analystes est "buy"; PT médian $550 - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, l'action a baissé de près de 2 % depuis le début de l'année
