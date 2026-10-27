Syngenta vise une valorisation de 66 à 88 milliards de dollars pour son introduction à Hong Kong

Selon des informations de Reuters, le groupe agrochimique helvético-chinois Syngenta préparerait une introduction en Bourse à Hong Kong qui pourrait intervenir dès janvier 2027, avec une valorisation cible comprise entre 66 et 88 milliards de dollars. Contrôlée par le conglomérat public chinois Sinochem, l'entreprise envisage de céder entre 10% et 20% de son capital afin de lever entre 5 et 10 milliards de dollars. L'opération pourrait figurer parmi les plus importantes introductions en Bourse mondiales de l'année prochaine.

Les banques chargées de l'opération, notamment UBS et China International Capital Corporation, retiennent une valorisation correspondant à 15 à 20 fois l'Ebitda attendu pour 2026, sur la base des 4,4 milliards de dollars enregistrés en 2025. Syngenta cherche à se positionner davantage comme une entreprise de biotechnologie agricole que comme un fabricant traditionnel de produits chimiques, en mettant en avant ses activités de recherche dans les semences résistantes aux maladies et les produits phytosanitaires. Les fonds levés serviront principalement à réduire son endettement et à financer de nouveaux investissements. Acquis par Sinochem pour 43 milliards de dollars en 2017, le groupe avait déjà tenté une cotation à Shanghai, abandonnée en 2024.

Le projet intervient dans un contexte de forte reprise des introductions en Bourse à Hong Kong, où 118 entreprises ont levé 388 milliards de dollars de Hong Kong, soit environ 49,5 milliards de dollars américains, sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 106%. La volatilité récente, notamment après la correction des valeurs liées à l'intelligence artificielle, a toutefois conduit plusieurs sociétés à reporter leur cotation. Les banques organisatrices rencontrent actuellement des investisseurs en Asie et en Europe pour évaluer la demande. Présent dans plus de 90 pays avec plus de 50 000 salariés, Syngenta devra convaincre les marchés de la valeur de ses innovations agricoles face à des concurrents comme BASF, Bayer et Corteva, tandis que son nouveau directeur général, Hengde Qin, devra accompagner les procédures réglementaires nécessaires à l'opération.