Syngenta enregistre une forte croissance en Chine grâce à la hausse de ses ventes au premier trimestre

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Le groupe Syngenta, spécialisé dans les semences et les produits agrochimiques et basé en Suisse, a annoncé jeudi une légère hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au premier trimestre, grâce à une forte croissance en Chine et à des gains d'efficacité.

La société détenue par des capitaux chinois, qui prévoit une introduction en bourse à la Bourse de Hong Kong, a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 2 % pour atteindre 6,4 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de l'année.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a augmenté de 5 % pour atteindre 1,4 milliard de dollars, a déclaré Syngenta, qui est en concurrence avec l'entreprise américaine Corteva CTVA.N et les entreprises allemandes BASF BASFn.DE et Bayer BAYGn.DE .

Syngenta, qui appartient au groupe public chinois Sinochem

600500.SS , a déclaré que cette amélioration était due à sa concentration sur de nouveaux produits plus rentables ainsi qu'à des gains d'efficacité continus.

"Ce bon résultat a été obtenu malgré un environnement de marché marqué par l'incertitude géopolitique et les perturbations commerciales", a déclaré Syngenta.

Les ventes de produits phytosanitaires ont augmenté de 3 %, soutenues par une forte croissance en Chine et en Europe, tandis que celles de la division semences de Syngenta ont progressé de 7 %.

Les ventes de Syngenta en Chine ont augmenté de 1 %. Si l'on exclut l'effet de son retrait du commerce des céréales, les ventes ont progressé de 11 % par rapport à l'année précédente.