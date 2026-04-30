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Syngenta enregistre une forte croissance en Chine grâce à la hausse de ses ventes au premier trimestre
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 08:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe Syngenta, spécialisé dans les semences et les produits agrochimiques et basé en Suisse, a annoncé jeudi une légère hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au premier trimestre, grâce à une forte croissance en Chine et à des gains d'efficacité.

La société détenue par des capitaux chinois, qui prévoit une introduction en bourse à la Bourse de Hong Kong, a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 2 % pour atteindre 6,4 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de l'année.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a augmenté de 5 % pour atteindre 1,4 milliard de dollars, a déclaré Syngenta, qui est en concurrence avec l'entreprise américaine Corteva CTVA.N et les entreprises allemandes BASF BASFn.DE et Bayer BAYGn.DE .

Syngenta, qui appartient au groupe public chinois Sinochem

600500.SS , a déclaré que cette amélioration était due à sa concentration sur de nouveaux produits plus rentables ainsi qu'à des gains d'efficacité continus.

"Ce bon résultat a été obtenu malgré un environnement de marché marqué par l'incertitude géopolitique et les perturbations commerciales", a déclaré Syngenta.

Les ventes de produits phytosanitaires ont augmenté de 3 %, soutenues par une forte croissance en Chine et en Europe, tandis que celles de la division semences de Syngenta ont progressé de 7 %.

Les ventes de Syngenta en Chine ont augmenté de 1 %. Si l'on exclut l'effet de son retrait du commerce des céréales, les ventes ont progressé de 11 % par rapport à l'année précédente.

Valeurs associées

BASF
54,740 EUR XETRA +1,28%
BAYER
38,050 EUR XETRA +4,39%
CORTEVA
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1 commentaire

  • 08:12

    Rappel : accord avec AMOEBA :de bonne augure pour le futur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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