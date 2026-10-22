Synergie accroît de plus de 11% son CA au 3e trimestre

Le groupe de services en ressources humaines Synergie affiche, au titre du 3e trimestre 2026, un chiffre d'affaires de 917,2 MEUR, en progression de 11,2% par rapport à la même période de 2025 ( 2,4% à devises et périmètre constants).

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 2 627,7 MEUR, en croissance de 9,1% ( 2,3% à devises et périmètre constants), porté par l'intégration des acquisitions en Suisse et au Canada. L'international représente désormais 64,3% du chiffre d'affaires du groupe, contre 60,7% à fin septembre 2025.

L'international affiche une croissance de 19% au 3e trimestre ( 4,6% à devises et périmètre constants), avec des progressions de 9,1% en Europe du Sud et de 11,3% en Europe du Nord et de l'Est, tandis que le chiffre d'affaires en France reste quasiment stable (-1,2%).

Dans un environnement international "marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques persistantes", Synergie affirme "demeurer confiant dans sa capacité à poursuivre sa trajectoire de croissance".